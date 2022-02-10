«الزراعة»: سنصل لـ«صفر تعديات» خلال شهر من الآن (فيديو)

كشف المهندس سعد عامر، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، سبب إعادة ظهور مخالفات التعدي على الأراضي الزراعية رغم إزالتها، قائلا إن الإزالات في الماضي كانت تتم بشكل غير كُلي، وفي نفس الوقت لا تعاد الأرض لحالتها الزراعية.

الأرض الزراعية عصب الأمن القومي لمصر

وأضاف «عامر»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، اليوم الخميس، أن هذا كان يحدث بسبب عدم توثيق بند بأن تكون الإزالة بشكل كلي إلا بعد عودة الأرض في محضر الإزالة، وكان الممثل المخالف يحصل على براءة ولا تتخذ الإجراءات حياله، لافتا أنه جرى التوثيق حاليا بحصر كل ذلك، واتخاذ كل الإجراءات القانونية لرفع تلك الأنقاض.

وتابع: «في الفترة الجاية اللي مش هيعدل ويرخص مكامير الفحم طبقا لتوجيهات رئيس الوزراء، سيتم التعامل مع هذا الملف بكل حسم وذلك لعدم العبث بالمجاري المائية ومراعاة للتغير المناخي، وذلك للوصول لهدفين، هما منع التعديات والوصول لصفر تعديات، وبإكمال كل القرارات المحفزة خلال شهر سنصل لصفر التعدي على مستوى الدولة».

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي الزراعية، «الهدف من اللجنة القاعدية التعامل بكل حزم في لحظة الشروع في التعدي، وهدفها المنع وذلك بالتحفظ على المعدة والتحفظ على المتعدي وليس التعامل معه».

وأكد المهندس سعد عامر، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي الزراعية: «الهدف في المرحلة الحالية منع التعدي على الرقعة الزراعية، والحفاظ عليها من الشخص المتعدي»، لافتا: «الأرض الزراعية عصب الحياة، وعصب الأمن القومي لمصر».

لجنة من الإدارة المحلية تملك الضبطية القضائية

وتابع: «لجنة من الإدارة المحلية والعمدة والجمعية الزراعية تملك الضبطية القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتعدين على الرقعة الزراعية»، مشيرا: «سيتم إعادة الأراضي التي يتم تبويرها إلى أصلها كرقعة زراعية بعد إزالة التعدي الواقع عليها».

وأكد أنه منذ اللحظة الأولى تم التنسيق مع المحليات وذلك بإصدار قرارات من السادة المحافظين وهي تشكيل لجان من مستوى القاعدة للمستوى الأعلى، لافتا أنه جرى تشكيل لجنة من مستوى القاعدة من العُمدة والمهندس الزراعي والوحدة المحلية.