تقرير: تراجع أعداد ركاب رحلات الطيران بنسبة 8.1% خلال فبراير

قالت شركة «OAG»، المزود العالمي لبيانات السفر في تقريرها الأخير، إنه من المتوقع تراجع عدد ركاب شركات الطيران العالمية بنسبة 8.1٪ خلال شهر فبراير الجاري، لتظل أقل بنسبة 24.2٪ عن مستويات ما قبل الوباء في عام 2019، حيث لم تشهد معظم المناطق تحسنًا ملموسًا منذ ذلك الحين، مع ظهور المتحور أوميكرون.

انخفاض في عدد الركاب

وأضافت الشركة في تقريرها الشهري: «باستثناء شمال وجنوب أفريقيا، ستشهد جميع المناطق الأخرى انخفاضًا في عدد الركاب شركات الطيران، هذا الشهر مقارنة بالشهر الماضي، كما أن السعة العالمية انخفضت بنسبة 8.1٪ عن الشهر الماضي»، مشيرة إلى أن التأثير كان نظرًا لكون شهر يناير أطول من شهر فبراير.

عدد الركاب وسط وغرب إفريقيا

وأشارت الشركة، إلى أنّ عدد الركاب في وسط وغرب إفريقيا فقط، سجل مستويات أعلى من تفشي الجائحة لعام 2019، مع زيادة بنسبة 5.5٪ في المقاعد، وتظل منطقتي جنوب غرب المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا في المركز الأبعد، حيث تعمل طاقتها التشغيلية عند أقل من 48.5٪ و46.7٪ على التوالي، مقارنة بشهر فبراير 2019.

قطاع الطيران في الغرب حقق انتعاشًا

تماشيًا مع هذا، قال المحللون والتجار إنّ قطاع الطيران في الغرب حقق انتعاشًا أسرع مقابل الشرق، مع الاختلاف الرئيسي هو أن الأول يتمتع بميزة سوق السفر الجوي المحلي القوي الذي دعم الانتعاش للرحلات الجوية، وأشار التقرير، إلى أن تعافي الطيران منذ بداية الوباء اتخذ مسارًا مختلفًا للقدرة المحلية والدولية، مع تعافي القدرات المحلية بوتيرة أسرع.

الطاقة الإنتاجية في الأسواق المحلية والدولية

ووفقاً لتقرير OAG، فإن الطاقة الإنتاجية في الأسواق المحلية والدولية في فبراير لم تنتعش بعد إلى مستويات نوفمبر وديسمبر 2021، وتراجعت القدرة المحلية إلى 10٪ من مستوياتها في عام 2019، حيث تدهورت من 7٪ الشهر الماضي، بينما كانت السعة الدولية تحوم عند 47٪ دون مستويات ما قبل الجائحة.

وأضاف مزود بيانات السفر، أن الولايات المتحدة تقترب من التعافي، حيث استقرت سعة فبراير عند 5٪، فقط أقل من مستويات ما قبل COVID-19 لعام 2019، وعادت قدرة الركاب في الصين إلى الانتعاش، بزيادة 8٪ عن الشهر، بينما تتراوح مستويات الطاقة الإنتاجية في الهند وإندونيسيا والبرازيل حاليًا بين 16٪ - 21٪ أقل من عام 2019، ولا تزال كندا، وهي واحدة من أكبر الأسواق المحلية، الأبعد عن التعافي.

العرض المحدود يدعم وقود الطائرات الآسيوي

وقالت شركة S&P Global Platts Analytics في بيان صحفي أمس: «على الرغم من القلق المستمر بشأن السفر الدولي، فمن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الطائرات والكيروسين بمقدار 1.3 مليون في الربع الأول».

وعملت الإمدادات الإقليمية الضيقة على رفع إجمالي مجمع وقود الطائرات الآسيوي خلال النصف الثاني من يناير إلى أوائل فبراير، مع دفع هذه المشتقات بالإضافة إلى تحديد القيم التفاضلية النقدية إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر.