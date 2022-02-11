شعبة الدواجن تعلن أسعار الكتاكيت: الواحد بـ 13 جنيها

كشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية في القاهرة، عن تسجيل ارتفاع كبير في أسعار الكتاكيت، اليوم الجمعة، فضلا عن ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم البيضاء بكافة مشتقاتها، مرجعا السبب وراء ذلك إلى ترك السوق وصناعة الثروة الداجنة دون رقابة.

أسعار الكتاكيت اليوم

أوضح «السيد»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن سعر الكتكوت اليوم شهد ارتفاعا كبيرا بزيادة قمتها 7 جنيهات، ليتراوح ما بين 12 و13 جنيها بعدما سجل في فترة سابقة 6 جنيهات و40 قرشا، مشيرا إلى أن الارتفاع يرجع لإقبال أصحاب المزارع والمربين على شرائه خلال تلك الفترة لعقد دورات قبل شهر رمضان، كما أن أسعار اللحوم البيضاء ستشهد ارتفاعا قبل رمضان وهذا هو المعتاد خلال تلك الفترة، بسبب تخزين الأسر للدواجن لاستخدامها على مدار الشهر.

أسعار الدواجن اليوم

كما شهدت باقي أسعار المنتجات ارتفاعا نسبيا حسب أنواعها، فوصل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة إلى نحو 30 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 34 جنيها، فيما وصل سعر الدواجن البلدي إلى 37 جنيها، لتصل إلى المستهلك في الأسواق بسعر يتراوح ما بين 43 و55 جنيها للكيلو جرام.

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية في القاهرة، أن سعر كرتونة البيض البلدي في المزرعة يتراوح ما بين 50 و60 جنيها، و50 جنيها لكرتونة البيض الأحمر؛ ليصل البيض الأحمر إلى المستهلك بسعر يبدأ من 59 جنيها، والأبيض بـ 47 جنيها.

أسعار بورصة الدواجن اليوم