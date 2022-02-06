أسعار الدواجن اليوم الأحد 6-2-2022 في مصر

أسعار الدواجن ومشتقاتها، من الكلمات البحثية التي تزداد عليها عمليات البحث على المحرك العالمي «جوجل»، خاصة أنّها تتواجد بأشكال مختلفة بين الأجنحة والأوراك، والبانيه، والدجاج الكامل، سواء البيضاء أو البلدي، وغيرها، والتي تناسب جميع الفئات المجتمعية المختلفة.

ويرصد موقع بوابة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء، أسعار الدواجن اليوم في الأسواق والغرفة التجارية، في السطور التالية..

أسعار الدواجن اليوم

وبحسب تصريحات خاصة لجريدة «الوطن»، قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية في القاهرة، إنّ سعر الكيلو جرام الدواجن البيضاء في المزرعة وصل إلى نحو 29 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 34 جنيهًا، فيما تراوح سعر الدواجن البلدي بين 36 و37 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك في الأسواق بسعر يتراوح بين 41 و42 جنيهًا للكيلو.

وأضاف «عبدالعزيز» أنّ سعر كرتونة البيض استقر في السوق المحلي، إذ وصل سعرها في المزرعة لنحو 48 جنيهًا في المزرعة، و61 جنيهًا لكرتونة البيض البلدي، و53 جنيهًا لكرتونة البيض الأحمر؛ ليصل إلى المستهلك بسعر يبدأ من 59 جنيها.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

أما في الأسواق فشهدت أسعار الدواجن ومشتقاتها ارتفاعا طفيفا، حيث سجلت الفرخة المجمدة وزن 1500 جرام نحو 42 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الدبابيس إلى نحو 37 جنيهًا، بينما وصل سعر الأجنحة إلى 26 جنيهًا، ووصل سعر الهياكل إلى نحو 22 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر البانيه اليوم نحو 84 جنيهًا للكيلو جرام، والشيش طاووق سجّل نحو 42 جنيهًا للكيلو، أما الشيش طاووق متبل فوصل إلى نحو 46 جنيهًا، وسجل سعر الكيلو جرام من الأوراك نحو 36 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو البط إلى نحو 42 جنيهًا، والرومي وصل إلى نحو 65 جنيهًا، ووصل سعر الأرنب وزن 2 كيلو مذبوحًا ومعبأ في أكياس في بورصة الدواجن اليوم، إلى نحو 90 جنيهًا، أما الفرخة البلدي التي تزن نحو 1500 جرام فوصلت إلى 70 جنيهًا.