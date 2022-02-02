مبيعات «فولفو» تتراجع 20.2 % في يناير 2022 بسب نقص المكونات العالمية

قالت شركة فولفو للسيارات، التي تتخذ من السويد مقراً لها، إنّ مبيعات المجموعة تراجعت بنحو 20.2 % في يناير2022، بضغط من نقص المكونات العالمية، رغم أن الطلب على منتجاتها ظل قويا، في ظل تزايد تأثير فيروس كوفيد-19 على جميع القطاعات الاقتصادية حول العالم.

المبيعات العالمية 47.561 ألف سيارة في يناير

وأضافت شركة فولفو في بيان، اليوم الأربعاء، أنّ مبيعات الشركة المُصنعة للسيارات تراجعت إلى 47561 سيارة في يناير، مع انخفاض المبيعات في أوروبا بنسبة 24.8٪، فيما تراجعت بنسبة 12.8٪ في الولايات المتحدة الأمريكية.

نقص الرقائق سيستمر خلال 2022

وحذّرت شركة فولفو في بيان، اليوم، من أن نقص الرقائق سيستمر حتى عام 2022، وذلك بعد تأثرها بشدة من قيود سلاسل التوريد على مستوى القطاع ونقص أشباه الموصلات، خلال العام الماضي.

وضع الإمدادات يستمر في التراجع

وأوضحت الشركة، أن وضع الإمدادات يستمر في التراجع، لكن النقص في المكونات سيظل عاملاً مقيداً لشركة فولفو في صناعة السيارات.

وأشارت شركة فولفو، إلى أنه بينما استمر الإنتاج في التحسن تدريجياً، فقد توقفت عمليات تسليم التجزئة بسبب زيادة السيارات العابرة.

وأُدرجت شركة فولفو، المملوكة لشركة Geely القابضة الصينية، في بورصة ناسداك ستوكهولم في أكتوبر بعد اختتام أكبر طرح عام أولي في أوروبا لهذا العام.

فولفو تحقق أعلى مبيعات في النصف الثاني 2021

وكانت فولفو، المملوكة لشركة Geely القابضة الصينية، حققت أقوى مبيعات في تاريخها في النصف الثاني من العام 2021، فيما ارتفعت مبيعات الشركة المصنعة للسيارات بنسبة 6% في ديسمبر الماضي.