جوتيريش: الحد من التلوث واجب.. والأرصاد العالمية تتغير

قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إن المحيط بمثابة الحوض الذي يمتص الحرارة والكربون وبالتالي تزداد حرارة المياه وحمولتها، وهناك ذوبان للجليد وظروف الأرصاد الجوية العالمية تتغير.

وأضاف جوتيريش، خلال كلمته في قمة محيط واحد بمدينة بريست، أن أكثر من 3 مليارات شخص يعولون على التنوع البيولوجي في السواحل والبحر لعماد حياتهم، لكن الأرصفة المرجانية ابيضت وأصبحت السواحل مكبا للنفايات وصارت هناك مناطق واسعة للخراب والموت.

وحذر من تآكل السواحل والصيد غير المشروع وغير القانون دون إبلاغ وتنظيم، مشددًا على أهمية تغيير هذه السلوكيات.

يجب أن نحد من تلوث البلاستيك

وأكد، على أن الاقتصاد الأزرق المستدام من شأنه تعجيل وتيرة التقدم الاقتصادي واستحداث فرصة العمل، موضحًا أن على المجتمع الدولي مضاعفة الجهود لحماية المحيطات: «ينبغي علينا أن نبلغ الهدف العالمي المتمثل في حماية 30% من مساحة المحيطات بحلول 2030».

وواصل: «نحن بحاجة إلى عدد أكبر من الشركاء الذين يعملون بفاعلية لمكافحة مصادر التلوث التي تأتي من اليابسة وتؤثر على البحر، ويجب أن نحد من تلوث البلاستيك».