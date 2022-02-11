الصين تدعو إلى تعزيز الاقتصاد الأزرق ومكافحة الصيد غير المشروع

قال وانج قيشان، نائب الرئيس الصيني، إن المحيطات مصدر الكثير من الموارد التي يعول البشر عليها، وقد أثبت التاريخ أن الأمم تفاعلت فيما بينها من خلال البحار والمحيطات، وكان هناك تفاعل وعلاقات رابحة للجميع من خلال استغلال المحيطات والبحار.

وأضاف قيشان، خلال كلمته في قمة محيط واحد بمدينة بريست: «ينبغي أن نعزز الحضارة القائمة على الأنظمة الأيكولوجية البحرية وأن نحقق أهداف التنمية المستدامة وإرساء شراكة زرقاء وتعزيز الوقاية من تلوث البحار وصون البحار من التلوث».

ضرورة دعم الجهود الرامية إلى مكافحة الصيد غير المشروع

وأكد على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى مكافحة ظاهرة الصيد غير المشروع وإيجاد التوازن المناسب بين تطوير المحيطات وحمايتها من ناحية والأنشطة الأخرى.

وشدد على ضرورة تطوير الاقتصاد الأزرق: «يجب أن نخطط بشكل أفضل للمناطق البحرية واستخدام مصادر الطاقة النظيفة مثل المد والجزر وطاقة الأمواج وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة وتوسيع نطاق هذه المصادر الجديدة وأن ندعم البحث والتطوير وبخاصة في استخدام الوقود من الطحالب وتطوير الشحن الذي يستند إلى الوقد غير المسبب للانبعاثات أو يسببها بمستوى منخفض».