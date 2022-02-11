بايدن: المواجهة المباشرة بين أمريكا وروسيا ستؤدي إلى حرب عالمية

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الخميس، إن المواجهة المباشرة بين بلاده وروسيا ستؤدي إلى حرب عالمية، مضيفا في حديث لقناة «إن بي سي» الأمريكية، نشرت مقتطفات منها، إن بلاده لا تواجه منظمة إرهابية، إنها تواجه واحدا من أكبر الجيوش في العالم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الرئيس الأمريكي: الأمور قد تتطور بشكل مجنون

وأوضح بايدن، أن هذا وضعا مختلفا تماما والأمور قد تتطور بشكل مجنون بسرعة، وردا على سؤال حول السيناريو الذي من شأنه أن يدفع بايدن إلى إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا، قال إن السيناريو غير مطروح، وهذه ستكون حربا عالمية عندما سيبدأ الأمريكيون وروسيا بإطلاق النار على بعضهما البعض.

وتابع بايدن قائلا: «نحن في عالم يختلف عما كان في أي وقت مضى».

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، دعت في وقت سابق، المواطنين الأمريكيين، الذين سيقررون البقاء على أراضي أوكرانيا إلى الحذر بسبب الجريمة والاضطرابات الاجتماعية والعمليات القتالية المحتملة في حال التصعيد.

وأضافت الخارجية الأمريكية، في توصياتها أن واشنطن لن تكون قادرة على إجلاء المواطنين في حال هجوم عسكري روسي على أي منطقة في أوكرانيا.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قال أمس الخميس، إن التوتر ازداد ليصل لأخطر لحظاته في أوروبا منذ عقود، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن 65 طائرة أجنبية بينها 15 طائرة مسيرة، أجرت عمليات استطلاع قرب الأجواء الروسية خلال الأسبوع الأخير.

وقالت صحيفة «النجم الأحمر» التابعة لـ الوزارة الروسية في بيانات، إلى أن المقاتلات الروسية أقلعت 3 مرات لمنع الطائرات الأجنبية من انتهاك الأجواء الروسية، مؤكدة عدم منع وقوع أي انتهاك للأجواء الروسية.

وفي سياق متصل، أعلن نائب رئيس إدارة الكرملين دميتري كوزاك أن مستشاري قادة بلدان «مجموعة نورماندي»: تضم روسيا وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا، فشلوا في تقريب وجهات النظر تجاه التسوية الأوكرانية.

موسكو: كييف رفضت صيغة نورماندي المقتبسة من اتفاقات مينسك عند صياغة البيان

وأضاف كوزاك، أن الجانب الأوكراني رفض صيغة نورماندي المقتبسة من اتفاقات مينسك عند صياغة البيان، مشددا على أن بلاده تأمل في أن تتحلى كييف بالحكمة اللازمة لعدم الإقدام على أي خطوات عدائية تجاه «دونباس»، الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا.

بدوره، أكد أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن «رباعية نورماندي»، فشلت في التوصل إلى بيان مشترك عن مفاوضات في برلين، مشيرا إلى استمرار المفاوضات لمدة 9 ساعات تقريبا.