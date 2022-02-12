أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم السبت 12-2-2022

الخضروات مصدر غني للفيتامينات، والألياف الغذائية، فهي تمد الجسم بفيتامين «أ»، وفيتامين «ج» ومغنسيوم وبوتاسيوم وحديد، وغيرها من الفيتامنيات التي تهم الجسم، ومن أبرز فوائد الخضروات، أنها تحتوي على سعرات حرارية منخفضة، ما يساعد إتباع نظام غذائي غني بالخضروات على حرق الدهون، فهي تساعد على الإحساس بالشبع بشكل كبير.

ومع اهتمام المواطنين بمعرفة أسعار مختلف أنواع الخضروات مثل الطماطم، البصل، الخيار، الجزر، البطاطس وغيرها لأهميتها في كل بيت مصري، تستعرض «الوطن» وفقا لجولة بأسواق الخضار، أسعار الخضروات على النحو التالي:

أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم

سجل سعر كيلو الفاصوليا بين 15 إلى 29 جنيهًا، وسجلت الملوخية سعر ما بين 10 إلى 13 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو البسلة ما بين 6 إلى 9 جنيهات، وسجل سعر البسلة 6 إلى 8 جنيهات، للكيلو جرام الواحد، كما وصل سعر كيلو السبانخ ما بين 8 إلى 10 جنيهات، وسجل سعر الكوسة بـ10 إلى 12 جنيهًا، والبصل ما بين 2 إلى 5 جنيهات.

كما تراوح سعر الطماطم في السوق ما بين 8 إلى 10 جنيهات للكيلو الواحد، وجاء سعر كيلو البطاطس ما بين 7 إلى 9 جنيهات، ، وجاءت أسعار الفلفل ما بين 8 إلى 15 جنيها للكيلو الجرام من الفلفل الرومي البلدي، والرومي تراوح سعره بين 10 إلى 17 جنيهًا، بينما سجل سعر الفلفل الحامي البلدي ما بين 8 إلي 13 جنيهًا، والفلفل الألوان سعره يتراوح بين 18 إلى 25 جنيهًا.

وسجل سعر الكيلو جرام من الباذنجان البلدي ما بين 10 إلى 15 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الثوم 30 جنيها، ، بينما جاء القلقاس بسعر يتراوح بين 5 و10 جنيهات، وجاء سعر كيلو الجزر بدون عروش ما بين 3 إلى 7 جنيهات، ووصل سعر كيلو البطاطا ما بين 3 و7 جنيهات.