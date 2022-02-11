طبيب روسي يشرح الأمراض التي تصيب المتعافين من كورونا: بعضها مزمنة

أكد الطبيب الروسي «يوري سيريبريانسكي»، أخصائي الأمراض الباطنية، أنّ الأشخاص الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا عادة ما يعانون لاحقا من بعض الأمراض التي يطلق عليها أحيانا بمتلازمة ما بعد الفيروس، مشيرا إلى أنّ الإصابة بالفيروس يمكن أن تحفز ظهور وتطور أمراض خطيرة مختلفة.

وكان أطباء ذهبوا إلى نفس الأمر خلال الأسابيع الماضية مؤكدين أن الإصابة بفيروس كورونا تسبب للبعض المعاناة من أعراض الزهايمر.

الإصابة بكورونا تفسح المجال للإصابة بفيروسات أخرى

وقال البروفيسور الروسي الشهير، في تصريحات لراديو سبوتنيك الروسي نقلتها قناة «روسيا اليوم»، إنّ كوفيد 19 لا يكتفي فقط بإصابة الضحية وبالأعراض التي ترافق الإصابة، مضيفا أن اضطراب عمل منظومة المناعة والضعف العام الناجم عن الإصابة بعدوى الفيروس التاجي المستجد يفسح المجال للإصابة بعدوى فيروسية أخرى.

وأضاف الطبيب الروسي أنّ الذين يعانون من فيروس كورونا غالبا ما يكون جلدهم رطبا، نتيجة التعرق وارتفاع درجة الحرارة، مضيفا أن هذه الحالة يمكن أن تكون سببا في الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مثل الإنفلونزا والالتهاب الرئوي الفيروسي وغيرها.

وأوضح أنّ الأمر يبدو كما لو كان فيروس جديد يحل محل فيروس كورونا عند التعافي منه، أي فيروس يحل محل فيروس.

فيروس كورونا ربما يكون سببا في أمراض مزمنة

وذهب الطبيب الروسي إلى أبعد من ذلك، إذ قال إنّ الإصابة بفيروس كورونا دليل أو مقدمة ليس فقط للإصابة ببعض الأمراض التي تسببها الفيروسات الأخرى، وإنما دليلا على إمكانية الإصابة بأمراض مزمنة كذلك.

وعدد « سيريبريانسكي»، في هذا السياق مجموعة من الأمراض التي يتسبب بها فيروس كورونا، وفي مقدمتها ضعف الجهاز العصبي ومنظومة المناعة، لافتا إلى أن هذا قد يؤدي إلى تفاقم أمراض المناعة الذاتية التي يعاني منها المريض فعلا.

وقال أيضا إنه إذا كان المريض يعاني من أمراض الروماتيزم وأمراض الجهاز التنفسي، فيمكن أن تتحول هذه الأمراض إلى أمراض مزمنة، وفقا له.