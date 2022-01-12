استشاري أمراض صدرية: تحورات كورونا أصبحت ضعيفة.. وتبشر بنهاية الفيروس

أكد الدكتور يسري عقل، رئيس قسم الأمراض الصدرية بطب قصر العيني التابع لمستشفيات جامعة القاهرة، اليوم، أن هناك توقعات بأن تكون متحورات فيروس كورونا الأخيرة ضعيفة؛ خاصة بعد ظهور أوميكرون ومارسيليا، اللذين ظهرا بصورة قوية في الانتشار، وضعف في الخطورة، وعدم وجود أي أعراض شديدة تؤثر على صحة المواطنين، لافتا إلى أن متحورات الفيروس أصبحت ضعيفة وغير مقلقة بخلاف الفترة الأولى.

المتحورات الحالية نهاية فيروس كورونا

وأضاف رئيس قسم الأمراض الصدرية بطب قصر العيني، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن هناك توقعات بأن المتحورات الحالية لفيروس كورونا كوفيد 19، تكون النهاية الفعلية لتفشي جائحة كورونا، ولكن الفيروس يكون موجودا ويتم التعامل معه كالإنفلونزا الموسمية، وذلك من خلال التطعيمات والأدوية السنوية، منوها بأنه يجب على المواطنين الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، والتأكيد على تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وضرورة السعي للحصول على لقاح كورونا، لافتا إلى أنه يجب ارتداء الكمامة طوال فترة الوجود خارج المنزل.

تشابه أعراض أوميكرون مع نزلات البرد

وأضاف أن هناك تشابها خلال الفترة الحالية، بين أعراض متحور أوميكرون، ونزلات البرد، مناشدا المواطنين أنه حال الشعور بأي أعراض، يجب التواصل مع الطبيب المختص لإجراء التحاليل والفحوصات والأشعة المقطعية التي تثبت الإصابة بالمرض من عدمه، وتجنب الحصول على أي أدوية دون استشارة الطبيب منعا لحدوث أي مضاعفات خطيرة تضر بصحة الإنسان.