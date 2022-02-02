طبيب أمراض متوطنة: 50% من مصابي البرد حاملين لفيروس كورونا

قال الدكتور محمد حسن هلال طبيب الأمراض الصدرية وأخصائي الأمراض المتوطنة، إن أكثر من 50% من المصابين بنزلات البرد حاملين لفيروس كورونا، متابعا أن أعراض المتحور الجديد "أوميكرون" تتفق بنسبة كبيرة جدا مع أعراض نزلات البرد إضافة إلى وجود سيلان في الأنف بشكل أكبر.

الحذر والتزام المنزل أول خطوات الوقاية

ذكر «هلال»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الفترة الحالية تشهد انتشارا كبيرا في عدد الإصابات رغم انخفاض حدتها، مطالبا المواطنين التزام المنازل وعدم الاختلاط حال الإصابة بنفس الأعراض.

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وتابع: «دور البرد ممكن يبقي أوميكرون ولا بد من استشارة الطبيب أو زيارة أقرب مستشفى حميات للفحص والحصول على البروتوكول اللازم للعلاج»، محذرا المواطنين من الحصول على أي بروتوكول للعلاج غير مناسب خاصة مع الحوامل أو كبار السن أو الأطفال، لعدم التعرض لأزمات صحية أخرى أو التأثير بالخطأ على الجهاز المناعي.

ألم الحلق والعضلات أبزر أعراض المتحور الجديد

أوضح طبيب الأمراض الصدرية، أن آلام الحلق والعضلات تعتبر من أبرز أعراض المتحور الجديد، بالإضافة إلى الصداع وارتفاع درجات الحرارة، ومن الممكن أن تختلف الأعراض من شخص لآخر، مشيرا إلى أن مخاطر «أوميكرون» تكمن في سرعة انتشاره لوجوده بالجسم دون معرفة الشخص حامل الفيروس ودون ظهور أي أعراض.

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وطالب الطبيب، المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، خاصة خلال التواجد في المصالح الحكومية أو أي مكان مزدحم للحد من انتشار الفيروس.