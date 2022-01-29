أشرف عبد الباقي: أول أجر لي بالتمثيل 100 جنيه.. وعانيت من حفظ الكلام

قال الفنان أشرف عبد الباقي، إنه عانى من مشاكل في بداية مشواره الفني في حفظ كلام السيناريو، سواء وقوفه على خشبة المسرح أو في السينما أو الدراما، مشيرا إلى أنه كان مرعوبا من ذلك، ولكن بعد احترافه التمثيل بدأ الأمر سهلا عليه.

اشتغلت في ورشة حدادة قبل دخولي مجال التمثيل

وأضاف «عبد الباقي»، خلال لقاء ببرنامج «أحلى كلام»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، ويقدمه الفنان أحمد فهمي، اليوم الجمعة، أنه اشتغل في ورشة حدادة قبل دخوله مجال التمثيل، وكان مستمتعا بذلك.

وأشار إلى أن عائلته لم يكن لها أي علاقة بمجال التمثيل، على الرغم من أن والده ووالدته كان دمهما خفيفا على حد قوله، وأن والدته رفضت دخوله المجال في بدايته.

وكشف أن أول أجر حصل عليه 100 جنيه شهريا في مسرحية «خشب الورد» عام 1986 بطولة الفنان الراحل محمود عبد العزيز وعبد المنعم مدبولي.

سر علاقته بـ «هنيدي» وعلاء ولي الدين

وأفاد بأن علاقته بالفنان محمد هنيدي والراحل علاء ولي الدين بدأت في توقيت واحد أثناء مشاركتهم في 3 مسرحيات مختلفة وكل منهم جسد شخصية عسكري، وتطورت علاقتهم ببعض بعد ذلك حتى وفاة علاء ولي الدين.

ولفت إلى أن معظم مسرحيات مسرح مصر اعتمدت على الارتجال، مشيرا إلى أن كل فنان من مسرح مصر له منطقة معينة يلعب فيها، والحمد لله كلهم كانوا ملتزمين في شغلهم وانبسطت بالعمل معهم.

ويشارك أشرف عبد الباقي في مسلسل «أنا وهي» تأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقي، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوي، سلوى محمد علي، ندا عادل، محمد الصاوي، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم عبير صبري، محمد أنور، كريم عفيفي وآخرين.