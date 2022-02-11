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السيسي: المحيطات والبحار تربط بين الشعوب والثقافات وتمثل 70% من الكوكب

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شريف سليمان
01:34 م | الجمعة 11 فبراير 2022
السيسي

السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن البحار والمحيطات تمثل نحو 70% من مساحة الكوكب وتربط بين الشعوب والثقافات وتساهم في حركة التجارة والملاحة الدولية.

وأضاف السيسي خلال كلمته في قمة محيط واحد بمدينة بريست، أن المحيطات مصدر مهم للغذاء والموارد الطبيعية ومحفز للنشاط الاقتصادي وازدهار مجتمعات ودول بأسرها: «ونحن نعي ذلك في مصر جيدا، فلقد ساهم موقعنا على البحرين الأحمر والمتوسط في نشأة حضارتنا الممتدة وبناء تطورنا منذ فجر التاريخ، فضلا عن امتلاك مصر لقناة السويس التي ساهمت ولا تزال في دفع حركة التجارة الدولية بوصفها أحد أهم الممرات الملاحية في العالم».

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بقلم شريف سليمان