السيسي يوجّه بتأسيس بنية قوية للمشروعات القومية لاستيعاب زيادة أحمال الكهرباء

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية.

موقف إمدادات تعذية «الدلتا الجديدة» بالكهرباء

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الدكتور محمد شاكر، استعرض في هذا الإطار جهود توفير التغذية الكهربائية للمشروعات القومية الكبرى على مستوى الجمهورية، خاصةً ما يتعلق بالموقف التنفيذي لإمدادات التغذية الكهربائية للمشروع الزراعي العملاق «الدلتا الجديدة» بإجمالي مساحة 2.2 مليون فدان، وجهود ربطه بالشبكة الوطنية الكهربائية، فضلا عن مستجدات استكمال أعمال البنية التحتية لتأمين التغذية الكهربائية لمنطقة الساحل الشمالي حاليا ومستقبلا، إضافة إلى متابعة أعمال التغذية الكهربائية للمشروع القومي لتنمية سيناء، على نحو يساهم في تكوين مجتمعات سكانية وعمرانية متكاملة الأركان في المنطقة.

ووجّه الرئيس السيسي، بمراعاة تأسيس البنية الأساسية الكهربائية للمشروعات القومية الكبرى، لاستيعاب الزيادة المستقبلية في الأحمال الكهربائية، نتيجة معدلات التنمية الآخذة في التوسع على مستوى الجمهورية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّ وزير الكهرباء استعرض مستجدات التعاون مع الخبرات العالمية العريقة في إطار الاستراتيجية الوطنية، لتوليد طاقة الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة، حيث وجّه الرئيس بالاستمرار في الخطط الوطنية الخاصة بتعزيز مكون الطاقة المتجددة، وتعظيم قيمتها، لتنويع مصادر إمدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية في مصر.

مستجدات مشروع الربط الكهربائي

وشهد الاجتماع عرض مستجدات مشروع الربط الكهربائي الثلاثي مع قبرص واليونان، فضلا عن الربط الثلاثي مع العراق والأردن، والربط مع المملكة العربية السعودية وليبيا، بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المتبادلة على مدار العام وفقا لاحتياجات كل جانب من الطاقة الكهربائية.