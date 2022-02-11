السيسي: تغير المناخ أصعب تحدي يواجهنا.. وأطلقنا مسار تفاوضي لحماية الطبيعة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر عملت خلال رئاستها لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي على إطلاق مسار تفاوضي للتوصل إلى أهداف جديدة لحماية الطبيعة، وفي مقدمتها حماية البحار والمحيطات، كما تشارك مصر باهتمام في المشاورات الجارية تحت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بالتوصل إلى أداة قانونية جديدة لحماية التنوع البيولوجي في المناطق البحرية خارج نطاق الولاية الوطنية.

وأضاف السيسي خلال كلمته في قمة محيط واحد بمدينة بريست، أن تغير المناخ يظل التحدي الأصعب الذي يواجهنا بما له من آثار سلبية تطول شتى مناحي الحياة وليست البحار والمحيطات بمعزل عن تلك الآثار، حيث امتصت المحيطات ما يزيد عن 90% من الحرارة الناجمة عن ظاهر الاحتباس الحراري بوتيرة متسارعة منذ سبعينات القرن الماضي، ما ساهم في ارتفاع مستوى حمضيتها وانخفاض نسبة الأكسجين بها وتدهور الحياة البحرية فضلا عن التهديد المستمر الذي يمثله ارتفاع مستوى سطح البحار والمحيطات على المناطق الساحلية في العديد من دول العالم.