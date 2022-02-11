رئيس التحرير

محمود مسلم

السيسي: مصر تتخذ خطوات حثيثة للتحول إلى مركز للطاقة المتجددة

كتب:

شريف سليمان
01:39 م | الجمعة 11 فبراير 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر حرصت منذ وقت مبكر على وضع الأطر القانونية المنظمة للأنشطة الاقتصادية ذات الصلة بالبحار والمحيطات لتضمن استدامة الموارد البحرية والحفاظ عليها، ولتحول دون تعرض البحار للتلوث بشتى طرق الوعي، بما في ذلك التلوث بالنفايات البلاستيكية الذي يمثل تحديا حقيقيا، وبخاصة أمام الدول النامية التي تسعى إلى الحصول على الدعم التكنولوجي اللازم لتنفيذ إستراتيجيات الحد من استخدام البلاستيك المضر بالبيئة.

مصر تتخذ خطوات حثيثة للتحول إلى مركز للطاقة المتجددة

وأضاف السيسي خلال كلمته في قمة محيط واحد بمدينة بريست، أن مصر تتخذ خطوات حثيثة للتحول إلى مركز للطاقة المتجددة بما في ذلك التوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر، بما يمثله من فرصة حقيقية لخفض حجم انبعاثات قطاع النقل البحري.

وتابع: «سنعمل خلال الفترة المقبلة على طرح أفكار ومبادرات للتشاور حولها مع شركاء التنمية بهدف الحشد المزيد من الدعم للجهود المصرية في هذا المجال المهم».

اقرأ المزيد:

السيسي: المحيطات والبحار تربط بين الشعوب والثقافات وتمثل 70% من الكوكب

الرئيس السيسي يتوجه إلى مدينة بريست الفرنسية للمشاركة بقمة «محيط واحد»

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين بشأن بنك التنمية الأفريقي

اتصال هاتفي بين السيسي وتبون.. واتفاق على تعزيز التعاون الاقتصادي

السيسي يوجّه بتأسيس بنية قوية للمشروعات القومية لاستيعاب زيادة أحمال الكهرباء

«السيسي» يشهد حلف اليمين للمستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا

نقيب المهندسين: الرئيس السيسي أحدث طفرة في شبكة الطرق القومية
بقلم شريف سليمان