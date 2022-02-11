السيسي: مصر تتخذ خطوات حثيثة للتحول إلى مركز للطاقة المتجددة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر حرصت منذ وقت مبكر على وضع الأطر القانونية المنظمة للأنشطة الاقتصادية ذات الصلة بالبحار والمحيطات لتضمن استدامة الموارد البحرية والحفاظ عليها، ولتحول دون تعرض البحار للتلوث بشتى طرق الوعي، بما في ذلك التلوث بالنفايات البلاستيكية الذي يمثل تحديا حقيقيا، وبخاصة أمام الدول النامية التي تسعى إلى الحصول على الدعم التكنولوجي اللازم لتنفيذ إستراتيجيات الحد من استخدام البلاستيك المضر بالبيئة.

مصر تتخذ خطوات حثيثة للتحول إلى مركز للطاقة المتجددة

وأضاف السيسي خلال كلمته في قمة محيط واحد بمدينة بريست، أن مصر تتخذ خطوات حثيثة للتحول إلى مركز للطاقة المتجددة بما في ذلك التوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر، بما يمثله من فرصة حقيقية لخفض حجم انبعاثات قطاع النقل البحري.

وتابع: «سنعمل خلال الفترة المقبلة على طرح أفكار ومبادرات للتشاور حولها مع شركاء التنمية بهدف الحشد المزيد من الدعم للجهود المصرية في هذا المجال المهم».