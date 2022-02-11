السيسي: انضمام مصر لإعلان برست ومبادرتين لحماية المحيطات

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، انضمام مصر إلى الإعلان المقرر صدوره عن قمة برست تحت عنوان «حماية المحيط وقت العمل»، وكذلك إلى مبادرتي التحالف العالمي للمحيطات، والتحالف عالي الطموح من أجل الطبيعة والبشر.

وأضاف: «نتطلع إلى العمل في إطار تلك المبادرات المهمة مع كل الأطراف لضمان تحقيقهما للنتائج المرجوة، وأثق أن قمتنا اليوم ستخرج بنتائج إيجابية تعكس التزام دولنا بتحقيق اتفاق باريس للمناخ وحماية البحار والمحيطات، وأتطلع إلى استقبالكم في شرم الشيخ في القمة القادمة لتغير المناخ لنواصل معا حديثنا لصالح الحياة على كوكبنا لنا وللأجيال القادمة».