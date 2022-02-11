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السيسي: الجهود الدولية لحماية المحيطات من آثار المناخ لا ترقى للمستوى المأمول

كتب:

شريف سليمان
01:49 م | الجمعة 11 فبراير 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الجهود الدولية للتغلب على الآثار السلبية لتغير المناخ على البحار والمحيطات لا ترقى إلى المستوى المأمول، ومن ثم فإن مصر بصفتها الرئيس المقبل لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، تدعو إلى تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى حماية بحارنا ومحيطاتنا من تلك الآثار والحفاظ على استدامتها وتنوع الحياة البحرية بها.

وأضاف السيسي خلال كلمته في قمة محيط واحد بمدينة بريست: «وسنعمل من جانبنا على أن تشهد الدورة القادمة للمؤتمر حوارا بناءً حول هذه المسألة يستمر إلى أفضل الممارسات والعلوم المتاحة وأن تسفر عن تائج ومبادرات طموحة تبني على نتائج مرتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات الذي تستضيفه البرتغال منتصف العام الجاري؛ لتساهم في تعزيز جهود دولنا في تخفيف تبعات تغير المناخ على البحار والمحيطات، وفي حشد التمويل الذي تحتاجه الدول النامية والإفريقية منها على وجه الخصوص للقيام بهذا الجهد».

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