سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 12-2-2022 في مصر

يهتم عدد كبير من المواطنين، بمتابعة سعر الدينار الكويتي، فهو العملة الرسمية لدولة الكويت، الذي يتربع على عرش العملات الأغلى في العالم، فيتطلع العاملون بالكويت، لمتابعة السعر بشكل مستمر، أو أقاربهم، وفي إطار هذا الاهتمام الكبير بسعر عملة الدينار الكويتي، تقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، سعر الدينار الكويتي في البنوك الحكومية والخاصة، مثل بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس، وغيرها، على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنوك

سجل الدينار الكويتي في بنك SAIB نحو 51.81 جنيه للشراء، مقابل 52.15 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 49.57 جنيه للشراء، و54.59 جنيه للبيع، ووفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 51.81 جنيه للشراء، مقابل 52.16 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم نحو 49.20 جنيه للشراء، و52.14 جنيه للبيع.

فيما جاء سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي بنحو 49.76 جنيه للشراء و52.08 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي، وسجل سعر الدينار الكويتي بالبنك التجاري الدولي اليوم نحو 49.37 جنيه للشراء، مقابل 52.14 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك قناة السويس اليوم نحو 49.37 جنيه للشراء، مقابل 52.14 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، إلى نحو 49.73 جنيه للشراء، و52.14 جنيه للبيع وذلك وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

وسجل سعر الدولار 15.76 للبيع مقابل 15.66جنيه للشراء، في بنك قناة السويس، وسجل سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي 15.76 للبيع مقابل 15.66 جنيه، وعلى الجانب الآخر سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي سعر 15.66جنيه للشراء، مقابل 15.76 للبيع.