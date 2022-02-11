إحالة 23 من العاملين في منشآت صحية بالبحيرة للتحقيق

وجّه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

وفي هذا الشأن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة أمس الخميس 10 فبراير حملات تفتيشية مكثفة بالمرور على المنشآت الحكومية والوحدات الصحية.

أسفرت الحملة عن إحالة 18 من العاملين بالإدارة الصحية والزراعية بالرحمانية للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون سند قانوني، و5 من العاملين بالوحدة الصحية بكنيسة اورين بشبراخيت للتحقيق لتركهم العمل بدون سند قانوني وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

كما شنت الوحدات المحلية بمحافظة البحيرة حملات رقابية مكثفة علي الأسواق والمحال التجارية وكذلك الكافيهات للوقوف على مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية حافظا على أرواح وسلامة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها.

رفع 464 حالة إشغال

وأسفرت الحملات عن رفع 464 حالة إشغال طريق مخالف تنوعت ما بين ثابت ومتحرك بنطاق الشوارع والميادين عبارة عن «118 حالة بإيتاي البارود - 120 حالة بحوش عيسى - 45 حالة بأبو حمص - 25 حالة بالدلنجات - 156 بدمنهور».

تحرير 6 محاضر لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور حملة رقابية مكبرة أسفرت عن إزالة 9 أكشاك مخالفة وغلق مقرين للدروس الخصوصية بدمنهور.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة حملة أسفرت عن تحرير 6 محاضر لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية ومصادرة 20 شيشة بالمرور على المقاهي والكافيهات.