طقس البحيرة: سطوع لأشعة الشمس.. والعظمى تصل لـ18 درجة مئوية

تشهد محافظة البحيرة اليوم، طقسا معتدلا، مع سطوع لأشعة الشمس على كافة المدن والمراكز، وذلك عقب موجة الطقس السيء التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية، مع حالة الصقيع التي ضربت عدة مدن وهي «إدكو ورشيد والمحمودية»، وكذلك تعرضها لسقوط أمطار غزيرة.

مائل للبرودة نهارا.. شديد البرودة ليلا

وشهدت البحيرة طقسا غير مستقر الأيام الماضية، بالتزامن مع موجة الطقس السيء التي شهدتها عدد من المحافظات طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، الجمعة، طقسا مائلا للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم غائما جزئيا، مع وجود شبورة مائية، ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من (1: 1.5) متر، والرياح السطحية، شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة اليوم في البحيرة

وسجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم، العظمى 18 درجة مئوية، وبلغت الصغرى 10 درجات مئوية، وكان قد وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد والجاهزية القصوى لمواجهة الطقس السيء التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية.

كما وجه محافظ البحيرة بضرورة متابعة أعمال الصرف الصحي، لاستيعاب كمية مياه الأمطار، مشددا على ضرورة صيانة أسلاك الكهرباء وأعمدة الإنارة واللوحات المعدنية المثبتة في الشوارع والميادين، تحسبا لوقوع الحوادث مع حركة الرياح الشديدة التي قد تتعرض لها المحافظة.

كما شدد المحافظ علي ضرورة متابعة المعديات النهرية والمنازل الآيلة للسقوط بمختلف المدن والمراكز، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها.