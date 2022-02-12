حظك اليوم برج العذراء السبت 12-2-2022 مهنيا وعاطفيا.. تعيش رومانسية حالمة

يعرف عن مولود برج العذراء، أنه دائما يستطيع إحداث تطورات مهنية كبيرة، حيث يجد الفرص المناسبة للتقدم والنجاح كما يبرز مهاراته في المواقف المختلفة ويستطيع مواجهة المشاكل والصعوبات بمرونة وحكمة كبيرة، ويحمل عام 2022 بشرى سارة لأصحابه فيخبرهم أنهم يتمتعون هذا العام بقدراتهم ومهاراتهم التخطيطية حيث يستطيعون وضع الخطط والجداول للمستقبل بما يساعدهم في تجنب المخاطر.

صفات رجل العذراء

يعرف عن مولود برج العذراء أنه لا يعبر عن رأيه ومشاعره بسهولة، ولا يعرف التعبير عنها بالكلام ولكن بالأفعال، ويقدم الدعم لمن حوله، ويدعم محبوبه بكل الطرق التي يستطيع فعلها.

كما أن رجل العذراء دئما يسعى للتجديد ويحاول كثيرا إيجاد أمور جديدة غريبة لخوضها مع شريكة حياته، فإذا أحب فتجده شخصية مثالية ومحافظة، وتحتاج شريكة حياته ومحبوبته مزيدا من الوقت حتى تعرف صفاته وتتعود على طباعه وتتأقلم معها.

مشاهير برج العذراء

مشاهير كُثر ينتمون لبرج العذراء على المستوى الفني والسياسي والاجتماعي وأبرزهم المطرب كاظم الساهر والمطرب اللبناني وائل كفوري، والفنانة ريهام حجاج، والفنانة الشابة منة فضالي، والفنان مصطفى فهمي، والفنان خالد النبوي والممثلة الهندية كارينا كابور.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

وتحمل خبيرة الأبراج عبير فؤاد بشرى سارة لأصحاب العذراء على المستوى المهني والاجتماعي، وهي أن القمر بمنزل المشروعات يدعم أعمالك وتحصل على مساندة البعض بسهولة.

ونوهت خبيرة الأبراج أصحاب هذا البرج بأن يعوا لضرورة الأصدقاء أيضا كونهم يمنحونك السعادة وقد تجمعك بهم أجواء حلوة.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

أما عن حظك اليوم لأصحاب العذراء على المستوى العاطفي والصحي، تقول عبير فؤاد، إن فينوس بمنزل الحب تجعلك مشرقا وقد تعيش رومانسية حالمة ومن الممكن أن تؤثر في الجنس الآخر في هذه الفترة.

سلبيات مواليد برج العذراء

التشاؤم أحد أبرز الصفات السيئة التي يملكها العذراء كونه شخص لديه القدرة على التأثير على من حولهم ويصلوهم لدرجة اليأس، كما يميلون إلى النقد نظرا لقوة ملاحظتهم، فيوجهون اللوم لمن حولهم، ويبالغون في نقد الأشياء الصغيرة مما يسبب إزعاجا للكثيرين ممن حولهم، وعليهم أن يبدوا رأيهم في عيوب من حولهم ولكن بطريقة سهلة حتى لا ينفرون منهم الآخرين، ومن عيوبهم أيضا التنصل من الوعود.