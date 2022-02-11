حظك اليوم برج العذراء الجمعة 11-2-2022 مهنيا وعاطفيا.. انتبه ولا تتورط

صفات عديدة يمتلكها رجل برج العذراء، وهي أنه لا يعبر عن رأيه ومشاعره بسهولة، ولا يعرف التعبير عنها بالكلام ولكن بالأفعال، ويقدم الدعم لمن حوله، ويدعم محبوبه بكل الطرق التي يستطيع فعلها، كما أن رجل العذراء إذا أحب فتجده شخصية مثالية ومحافظة، وتحتاج شريكة حياته ومحبوبته مزيدا من الوقت حتى تعرف صفاته وتتعود على طباعه وتتأقلم معها، ويسعى دئما للتجديد ويحاول كثيرا إيجاد أمور جديدة غريبة لخوضها مع شريكة حياته.

مشاهير برج العذراء

وينتمي العديد من المشاهير لبرج العذراء أبرزهم الفنانة ريهام حجاج، والفنانة الشابة منة فضالي، والفنان مصطفى فهمى والمطرب كاظم الساهر والمطرب اللبناني وائل كفوري، والفنان خالد النبوى والممثلة الهندية كارينا كابور.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

يبدو أن اليوم ليس جيدا إذا لم تتخذ حذرك، فوجود القمر في مربع برجك ينبهك على المستوى المهني أن تنتبه ولا تتورط في مخالفات أو أفعال تؤخذ ضدك، وفقا لما ذكرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد في تصريحاتها للوطن.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

وحظك اليوم على الصعيد العاطفي بالنسبة لمواليد برج العذراء فينصحهم الفلك بأن يتحكموا في انفعالاتهم جيدا، ولا يضغبوا، وقلل كلامك بقدر الإمكان، وعليك أن تستمع جيدا للآخر ومن حولك.

صفات عامة لمواليد برج العذراء

هناك العديد من الصفات التي يمتلكها مواليد برج العذراء، أبرزها سرعة البديهة، واليقظة الذهنية، كما أنهم واقعيين، ولديهم قدرة على التحليل المنطقي، وروح حذر يستطعيون أن يحموا أنفسهم بها، ومن مميزاتهم أنهم ضعاف أمام ضعف الآخرين سواء كان مريض أو كبير سنا،

سلبيات مواليد برج العذراء

يميل مواليد برج العذراء للتشاؤم ويمكن أن يؤثروا على من حولهم ويصلوهم لدرجة اليأس، كما يميلون إلى النقد نظرا لقوة ملاحظتهم، فيوجهون اللوم لمن حولهم، ويبالغون في نقد الأشياء الصغيرة مما يسبب إزعاجا للكثيرين ممن حولهم، وعليهم أن يبدوا رأيهم في عيوب من حولهم ولكن بطريقة سهلة حتى لا ينفرون منهم الآخرين، ومن عيوبهم أيضا التنصل من الوعود، لا يعطي وعد صريح فيمكن أن يوحي بما يريده ولكن لا يصرح حتى يستطيع الهرب من الوعود التي يقدمونها لغيرهم.