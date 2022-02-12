«قانوني» يضع روشتة للمقدمين على إطلاق نشاط تجاري: «عشان تبقى في أمان»

قالوا قديما إن «فاتك الميري.. اتمرمغ في ترابه»، فهل تصلح تلك المقولة في هذا الزمان؟ الإجابة بالطبع لا تصلح، على الرغم من محاولات الدولة في إصلاح أحوال الموظفين، لكن يبقى العمل الحر، هو السبيل لتحقيق الأحلام، وليست الوظيفة الحكومية.

لذلك يلجأ الكثير من المواطنين، إلى فتح مشروعات خاصة بهم، وترصد «الوطن» في الموضوع التالي، كيفية إنشاء شركة، والحصول على التراخيص اللازمة، حتى لا تكون مخالفا.

محام يشرح إجراءات التأسيس

قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إن إجراءات الشركة تحتاج إلى عقد مكتمل الأركان والشروط، حسب نوع الشركة، سواء كانت شركه تضامن أو مسئولية بسيطة أو خلافه، ثم يوثق عقد الشركة بإجراءات الشهر، بالاضافة إلى فتح ملف ضريبي، واستخراج سجل تجاري، والاشتراك في الغرفه التجارية أو هيئة الاستثمار، حسب الأحوال، والذهاب إلى الجهات الإدارية لاستخراج رخصة المنشأه، وما قد يتطلبه نشاطك الاستثماري من تراخيص خاصة، وبالطبع ذلك الأمر، يستلزم مقر لنشاطك، موصل به المرافق اللازمة، من كهرباء ومياه وغيره.

يجب اللجوء للتأمينات

أوضح «محفوظ»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجب عليك الالتجاء للتأمنيات، لعمل تامين على عمالك، وعليك بصفتك صاحب العمل، واستخراج شهادة صحية لكم، إذا كانت مطلوبة في نشاطك، وكل تلك الإجراءات بسيطة نوعا ما، إذا تم توكيل أحد المحامين المختصين بهذا الشأن.

وعندما يجر الانتهاء من كل الأوارق المطلوبة، عليك الاستمرار في التعاون مع أحد المحامين، ومحاسب، لمتابعة نشاطك لتقديم الإقرارت الضريبية، ومتابعة نشاطك بشكل دوري، حتى لا تفاجئ بمخالفات إدارية، قد تصل إلى عقوبات جنائية، للإخلال بأي من شروط التراخيص، فالأمر غاية في البساطة، حينما توكل الأمر لأهله من المختصين بذلك.