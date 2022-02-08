أمور بسيطة تمكنك من الإقلاع عن التدخين.. قاوم الرغبة الملحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي، أن هناك العديد من الأشخاص يريدون الإقلاع عن التدخين، لكنهم يجدون صعوبة بالغة في عدم الاستمرار ويعاودون التدخين مرة أخرى، بسبب طول المدة الزمنية وتعود الجسم على التدخين بصورة مستمرة.

طرق الإقلاع عن التدخين

وأوضحت الصحة عدة طرق للإقلاع عن التدخين بصورة دائمة، إذ أشارت إلى الاستعانة بطبيب متخصص من أجل الاستمرار في عدم التدخين، والالتزام بالتعليمات التي يضعها الطبيب أو الشخص المختص للصمود في الإقلاع عن التدخين.

خط ساخن للالتزام بالإقلاع عن التدخين

وأشارت الوزارة إلى الاتصال بالخط الساخن «16805» للإقلاع عن التدخين، واتباع النصائح الموجهة، والاستمرار على تنفيذها بصورة دائمة، وتفادي الآثار الجانبية التي قد تحدث جراء العودة للتدخين مرة أخرى.

خطورة التدخين على السيدات الحوامل والجنين

وفي سياق متصل، أوضحت وزارة الصحة خطورة التدخين بالنسبة للسيدات الحوامل، والذي يسبب بعض المشاكل الصحية للجنين، وقد تصل لحد الإجهاض في حالة وجود بعد الأمراض المزمنة التي تنتج عن التدخين، وقد تسبب بعض المشاكل التي يمكن أن تحدث بسبب التدخين.

وأشارت الصحة إلى أن التدخين يسبب العديد من التأثيرات السلبية، وبعض الأمراض الجانبية مثل أمراض القلب والشرايين التاجية.