نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022.. جار الرصد

كشفت الدكتورة أماني قرني، مديرة مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة المنوفية، عن تفاصيل إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022، موضحة أنه يجرى حالياً رصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب في جميع المقررات الدراسية تمهيداً لاعتمادها من قبل اللواء إبراهيم أحمد، محافظ المنوفية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022 ستعلن في هذه الحالة

وأضافت «قرني»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022 سيتم الإعلان عنها مباشرة عقب الانتهاء من جميع أعمال الرصد واعتمادها رسيماً من قبل المحافظ، موضحة أن أعمال الرصد تتم وفق مجموعة من المعايير الأساسية التي تضمن للطالب حقه كاملاً.

وأشارت الدكتورة أماني قرني، إلى أنّ نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022 ستعلن بعد اعتمادها رسمياً على موقع المديرية حتى يتثنى لجميع الطلاب الحصول عليها، لافته إلى أن الامتحانات عقدت ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية.

أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022 قاست مستويات مختلفة

وأوضحت مديرة المديرية، أنّ أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 جاءت من كتاب المدرسة ولم تشمل أي أسئلة معقدة بل قاست مستويات مختلفة من الطلاب، لافتة إلى أنّه تم تطبيق كل الإجراءات الوقائية المشددة ضد فيروس كورونا في اللجان الامتحانية وتم تخصيص طبيب زائر في كل لجنة.

وفي سياق منفصل، أعلن محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم في القاهرة، نتيجة الصف الثالث الإعدادي بعد اعتمادها رسيماً من قبل المحافظ، موضحاً أن النتيجة تم توفيرها على الموقع الإلكتروني للمديرية ويمكن لأي طالب الحصول عليها برقم الجلوس.

وأضاف «عطية» في بيان له، أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات ولم تتلق غرفة العمليات المركزية التي تم تشكيلها في المديرية أي شكاوي من قبل الطلاب، مشيرًا إلى أنّه لم يسمح لأي من معلمي الحصة المشاركة في أعمال امتحانات الإعدادية.