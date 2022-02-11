رئيس التحرير

محمود مسلم

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022 برقم الجلوس في الفيوم

كتب:

أسماء أبو السعود
02:06 م | الجمعة 11 فبراير 2022
الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022 محافظة الفيوم

الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022 محافظة الفيوم

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الفيوم، عن توفير رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022 إذ يتم وضع النتيجة من خلاله بعد اعتماد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لنتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراس الأول، والتي عقدت في اللجان ضمن إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتحت مراقبة غرفة عمليات مركزية في ديوان المديرية برئاسة سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، وغرف عمليات فرعية في كل إدارة تعليمية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022 بالفيوم

أعلنت مديرية التربية والتعليم، في بيان لها، أن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022 ستكون متاحة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الأسبوع المقبل فور اعتمادها من المحافظ، من خلال الضغط هنا، واتباع الخطوات بعدها ستظهر نتيجة الطالب، والخطوات كالتالي:

  • اختيار أيقونة الطالب.
  • الضغط على تسجيل دخول.
  • كتابة بيانات البريد الإلكتروني للطالب.
  • كتابة رقم الجلوس

وعقب ذلك ستظهر النتيجة فوراً.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

يمكن للطالب أو الطالبة الحصول على النتيجة الخاصة به من خلال الرابط الإلكتروني لنتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022 محافظة الفيوم برقم الجلوس، بعد كتابة البيانات الخاصة بتسجيل الدخول للموقع بصورة صحيحة، وستظهر له النتيجة فور اعتمادها بدرجاته كاملة في جميع المواد الدراسية.

ومن المقرر أن تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022  في محافظة الفيوم، الثلاثاء المقبل، عقب اعتمادها من المحافظ، إذ سيتم إعلان أسماء العشر الأوائل أولا، ثم سيتم رفع النتيجة على الرابط الإلكتروني ليتمكن كافة الطلاب من الحصول على نتيجتهم بسهولة.

اقرأ المزيد:

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022.. جار الرصد

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 برقم الجلوس محافظة القاهرة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة القاهرة

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا الأسبوع المقبل

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس في كفر الشيخ

طريقة تقديم التظلم على نتيجة نصف العام لطلاب الشهادة الإعدادية
بقلم أسماء أبو السعود