رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022 برقم الجلوس في الفيوم

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الفيوم، عن توفير رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022 إذ يتم وضع النتيجة من خلاله بعد اعتماد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لنتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراس الأول، والتي عقدت في اللجان ضمن إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتحت مراقبة غرفة عمليات مركزية في ديوان المديرية برئاسة سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، وغرف عمليات فرعية في كل إدارة تعليمية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022 بالفيوم

أعلنت مديرية التربية والتعليم، في بيان لها، أن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022 ستكون متاحة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الأسبوع المقبل فور اعتمادها من المحافظ، من خلال الضغط هنا، واتباع الخطوات بعدها ستظهر نتيجة الطالب، والخطوات كالتالي:

اختيار أيقونة الطالب.

الضغط على تسجيل دخول.

كتابة بيانات البريد الإلكتروني للطالب.

كتابة رقم الجلوس

وعقب ذلك ستظهر النتيجة فوراً.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

يمكن للطالب أو الطالبة الحصول على النتيجة الخاصة به من خلال الرابط الإلكتروني لنتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022 محافظة الفيوم برقم الجلوس، بعد كتابة البيانات الخاصة بتسجيل الدخول للموقع بصورة صحيحة، وستظهر له النتيجة فور اعتمادها بدرجاته كاملة في جميع المواد الدراسية.

ومن المقرر أن تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022 في محافظة الفيوم، الثلاثاء المقبل، عقب اعتمادها من المحافظ، إذ سيتم إعلان أسماء العشر الأوائل أولا، ثم سيتم رفع النتيجة على الرابط الإلكتروني ليتمكن كافة الطلاب من الحصول على نتيجتهم بسهولة.