حظك اليوم برج الميزان السبت 12-2-2022 مهنيا وعاطفيا

انتماء برج الميزان لكوكب الزهرة يجعل منه شخصية جيدة في العلاقات العاطفية والحب، كما أنه يهتم كثيرًا بالأشياء غالية الثمن، ويحرص دائمًا على اقتناءها، كما أنه صديق رائع يعشق الخروج في الأماكن المفتوحة، ويتجنب الوجود في الأماكن المغلقة، ولديه قدرة كبيرة على الاندماج مع الأشخاص الآخرين، ويعود ذلك إلى حبه لاستخدام الأسلوب الحيادي في جميع أمور حياته، ما يجعله يحرص على اكتساب الأشخاص المحيطين به، ويتجنب خسارتهم، كما أنه يستطيع صناعة علاقات قوية مع عدد من الأبراج وهي «الجوزاء، الأسد، القوس والدلو»، وخصوصًا إذا كانت علاقته بأصحاب تلك الأبراج علاقة عاطفية.

ويعد مولود برج الميزان من أكثر الأبراج رومانسية، إذ أنه يعد شريكًا مثاليًا في العلاقات العاطفية، ويحرص دائمًا على الاستماع للطرف الآخر، ويساعده كثيرًا على تخطي أزماته، ويسعى إلى حل جميع المشكلات التي تواجهه، وحتى يتجنب حدوث شيئ سلبي في يومه، يبحث دائمًا عن الحظ اليومي الخاص به، ونقدم له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك، لا تبالغ في انتقاد من حولك وحاول أن ترى الإيجابيات، وأظهر تماسكًا مهما كانت المعوقات وتجنب المغامرة.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

وتضيف فؤاد: «فينوس وعطارد في وضع معاكس.. فرمل مشاعر الإحباط والملل واصبر قليلًا»؟

كيف يتعامل مولود برج الميزان مع الآخرين؟

خوفه من أن يتم رفضه من الآخرين يجعل مولود برج الميزان يحرص دائمًا على إرضاء المحيطين به، حتى إذا كان ذلك يؤثر على راحته، كما أنه يحرص على منحهم جميع المشاعر التي يحتاجون إليها، ويبتعد عن الأشخاص الذين يتعاملون بأسلوب حاد، كما أنه لديه قدرة كبيرة على إلهام الآخرين وتشجيعهم على إنهاء ما لديهم من أعمال ومسئوليات.