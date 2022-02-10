حظك اليوم برج الميزان الخميس 10-2-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الميزان يملك كاريزما تجعل الجميع يلتف حوله، بالإضافة إلى أنه يفضل مشاركة أحباءه أوقات فراغه، كما يعرف عنه الوسطية في كل شيء، بالإضافة لكونه من الأشخاص الذين يملكون شخصية هادئة ومسالمة ويتجنب الصراعات، فضلا عن تميزه بحبه للجدل والتحليل في الموضوعات المصيرية، وأخيرا لديه شخصية تتميز باللطف تمحي الصفات السلبية الخاصة به مثل العند والغضب وقت الخلاف.

إمراة برج الميزان

أما بشأن سيدة الميزان، فهي إمراة برج تتمتع بالدبلوماسية الشديدة، كما تستطيع أن تكسب ثقة الآخرين بسهولة، فهي ماهرة جدًا في امتصاص غضب شريك حياتها، وتتميز أنثى هذا البرج بأناقتها ولباقتها في الحديث، كما أنها تبحث عن الجمال في اختيارها لأدق تفاصيل حياتها.

ولمواليد برج الميزان تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء عل مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

وينتظر اليوم مواليد برج الميزان على المستوى العاطفي والاجتماعي أخبار سارة رغم الضغوط.. فالشمس في منزل الحب تمدك بالسحر والجاذبية وتجعلك مميزا على كل المستويات.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

أما على الجانب العاطفي والإجتماعي، فتقول عبير فؤاد لأصحاب هذا البرج أن القمر في منزل الحظ يمدك بحب المعرفة، وقد تميل اليوم للقتال بشجاعة وإصرار من أجل هدف تؤمن به.

مشاهير برج الميزان

ويعرف عن الفنانة اللبنانية ديانا حداد أنها من مشاهير برج الميزان، إذ يوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر، وكذلك الفنانة الراحلة مديحة سالم، ويوافق تاريخ ميلادها 2 أكتوبر، الموسيقار الراحل بليغ حمدي، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أكتوبر، الملحن حسن الشافعي، ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر، الفنانة اللبنانية ديانا حداد، الفنان الراحل فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أكتوبر، الفنانة سمية الخشاب، ويوافق تاريخ ميلادها 20 أكتوبر، بالإضافة للممثلة كيت وينسلت، والفنانة السورية سلاف فواخرجي.