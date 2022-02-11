حظك اليوم برج الميزان الجمعة 11-2-2022 مهنيا وعاطفيا

من أبرز صفات أنثى برج الميزان الشكلية، الجاذبية والجمال، إذ تستيطع لفت انتباه من حولها بكل سهولة نظرا لسحرها الخاص، وعلى المستوى الشخصي والعقلي فلديها قدرة على الحوار والتعامل مع الآخرين، نظرا لما تتمتع به من ذكاء وتستطيع التميز بين الخطأ والصواب في جميع الأمور، مما يجعلها مؤهلة لإدارة جميع الخلافات وإيجاد حل لها، وتمتلك الصفات القيادية التي تُمكنها من إدارة الأمور بشكل جيد، كما أنه تتمتع بخفة ظل، مما يجعلها محببة لمن حولها، ويعرف عنها أنها شغوفة وتسعى دائما لتحقيق الأفضل في كل جوانب حياتها.

صفات رجل برج الميزان

لا يصمد مواليد برج الميزان خاصة الرجال منهم في وظيفة وحيدة ويحب التغيير كثيرا من فترة لأخرى، فدائما ما يتطلع تجربة شئ مختلف وإيجاد نفسه في أمور محببة إليه، إذ يمتلك العديد من الأفكار المميزة الابداعية، كما يتمتع باتزان كبير في جميع جوانب حياته العاطفية، والعقلية، والجسدية، وهو شخصية اجتماعية ومتفائلة ومرحة لا يحب البقاء لوحده، كما يواجه مشكلة في التخلّي عن حريته والالتزام بعلاقة عاطفية، ويحب النظام كثيرا والترتيب ويكره الفوضى وتثير عصبيته واشمئزازه، كما أنه يمتلك قلب حنون وحساس، ومُتعاطف مع الآخرين، كما أنه رومانسي جدا إذا وجد الحب الحقيقي.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

يبدو أن اليوم جيدا بالنسبة لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني، فوجود القمر في منزل الحظ يجعل اليوم مناسبا للتخطيط والترويج لنفسك، وعليك أن تستغل ذلك وتحقق مكاسب منه، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

وحظك اليوم على المستوى العاطفي بالنسبة لمواليد برج الميزان، يحذرك من بعض الأمور، كما يكون اليوم جيدا أيضا، إذ تجد تناغم الشمس والقمر يساعدك اليوم، أن تجد حلولا كاملة لبعض المشكلات وتتحدد رؤيتك.

مشاهير برج الميزان

ينتمي العديد من المشاهير لبرج الميزان، أبرزهم الفنانة بشرى، والمطرب محمد منير والفنان الكبير عمرو دياب وعلى المستوى العالمي، فينتمي لبرج الميزان الفنان العالمي ويل سميث عامًا، الذي يعد من أشهر الممثلين الأمركان، ورابر، ومنتج أفلام، ومنتج أغاني، وكاتب، والفنانة مونيكا بيلوتشي أيضا.