حظك اليوم برج العقرب السبت 12-2-2022 مهنيا وعاطفيا

تركيزه العالي على تحقيق أهدافه وطموحاته، يجعل من مولود برج العقرب شخصية ناجحة، إذ أنه يتميز بأنه شخصًا مجتهدً، يسعى جاهدًا إلى الوصول للمناصب العليا، ولا ينساق وراء الأشياء التي تشتت ذهنه وتعطله عن تحقيق تلك الأهداف، ولديه قلب شجاع، لا يخاف من التحديات التي تواجهه أو الوقوع في أخطاء والشعور بأزمات، كما أنه مخلص بشكل كبير للأشخاص المقربين منه، خصوصًا إذا كانت العلاقة عاطفية، ويحرص على استثمار جهوده بشكل كبير للوصول للمناصب القيادية في سن مبكر، وبالرغم من ذلك إلا أنه لديه شخصية غيورة على الأشخاص المقربين منه، وخصوصًا شريك حياته، كما أنه لديه حب تملك الأشياء، ويعشق السيطرة على الآخرين.

يتميز مولود برج العقرب أيضًا لكونه يبحث عن الحقائق دائمًا، لديه ثقة كبيرة في ذاته تجعله يبدو وكأنه مغرور بالمسبة للأشخاص الآخرين، يحب التعرف على الأشخاص الآخرين وتكوين علاقات جديدة، ويحب الألوان القوية والصريحة، والتي تدل على قوة شخصيته، ودائما يبحث عن حظه اليومي، لذلك نوضح له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

تقول عبير فؤاد لمولود برج العقرب: «القمر في منزل الحظ يمنحك أفكارًا جديدة وتبدو في أفضل حالاتك، وتفرح بالمستجدات وتكون قدرتك على الإقناع هائلة».

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

وتضيف خبيرة الأبراج: «فينوس بمنزل العلاقات تعدك بلقاءات عاطفية رائعة، ودعم من المخلصين».

العمل عند برج العقرب

شخصيتهم القوية تجعل من مواليد برج العقرب يميلون إلى العمل في الوظائف التنافسية، والتي تتيح لهم الفرصة في التقدم للأمام والتطوير من ذاته، كما أن مولود برج العقرب لا يحب التفاخر والتباهي بمستواه الاجتماعي، أو بما يمتلكه من أشياء، ولديه القدرة على تولي المناصب القيادية، وتحقيق نجاحات غير مسبوقة للمنظمة التي يعمل لصالحها.