انتهاء أزمة احتجاز شحنات برتقال مصري في موانئ روسيا: مطابقة للمواصفات

انتهت أزمة احتجاز شحنات من البرتقال المصري في الموانئ الروسية، وفق تقرير تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري، يفيد بالإفراج اليوم، عن الشحنات، وإلغاء الحظر المفروض على بعض الشركات المصرية المصدرة للموالح، تتويجا لجهود وزارة الزراعة، ممثلة في الحجر الزراعي المصري، بالتنسيق مع السفاره المصرية ومكتب التمثيل التجاري في موسكو، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

جدير بالذكر أن «القصير» استقبل السفير الروسي بالقاهرة، أمس، وبحث معه أزمة احتجاز الموالح المصرية في الموانئ الروسية، وطالبه بسرعة الإفراج عن الشحنات لأنها تستوفي كل الاشتراطات والمواصفات الفنية المطلوبة من الحجر الزراعي الروسي.

سفير مصر في موسكو يتواصل مع هيئة حماية المستهلك الروسية

وقدم وزير الزراعة الشكر للسفير نزيه النجاري سفير مصر في موسكو، على جهوده في التواصل مع هيئة حماية المستهلك الروسية، من أجل حل الأزمة، مشيدا بجهود الحجر الزراعي المصري في التحرك الفوري والتفاوض مع الجهات الدولية من أجل الحفاظ على سمعة الصادرات المصرية.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة في دعم الصادرات وحل أي مشاكل تواجه الشركات التصديرية.

مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا في تصدير الموالح

وعقد الحجر الزراعي العديد من الاجتماعات العاجلة مع السفير المصري في موسكو، وقام بإرسال كل البيانات الفنية اللازمة للتفاوض مع هيئة حماية المستهلك الروسية، من أجل التراجع عن قرار إيقاف بعض شحنات الموالح المصرية، وحظر شركتين مصريتين من التصدير.

جدير بالذكر أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا في تصدير الموالح.