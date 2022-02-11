مصرع شاب وإصابة 6 آخرين في 4 حوادث متفرقة لدراجات نارية ببني سويف

لقي شاب مصرعه، وأصيب 6 آخرين في 4 حوادث سير متفرقة ناتجة عن انقلاب دراجات نارية بطرق بني سويف، اليوم الجمعة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين إلى مستشفيي الفشن المركزي وبني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

مصرع شاب في حادث انقلاب دراجة نارية بالواسطى

في الحادث الأول، لقي شاب مصرعه، إثر انقلاب دراجة نارية أمام كوبري الواسطى، وجرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة، وتبين أن المتوفي يدعى «مصطفى ي . ف» 24 سنة.

إصابة اثنين في حادث تصادم دراجة نارية بسيارة بحي الزهور بمدينة بني سويف

وفي الحادث الثاني، أصيب اثنان، إثر حادث تصادم دراجة نارية بسيارة في حي الزهور بمدينة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، حيث تبين أن المصابين هما: أدهم عاطف محمد، 22 سنة، مقيم الراحة بني سويف، مصاب اشتباه كسر بالقدم اليمنى، ومحمد حسن سعيد، 20 سنة، مقيم بني سويف، مصاب اشتباه كسر بالقدم الأيسر.

إصابة اثنين في حادث انقلاب دراجة نارية ببني صالح ببني سويف

وفي الحادث الثالث، أصيب اثنان إثر انقلاب دراجة نارية بقرية جزيرة أبو صالح التابعة لمركز ناصر شمال بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، حيث تبين أن المصابين هما: رياضة عمر محمد محمد 17 سنة، مقيم أبو صالح، مصاب اشتباه كسر بالساق اليمنى، ومروان حسين محمد محمد، 13 سنة، طالب، مقيم أبو صالح، مصاب خلع بالكتف الأيسر.

إصابة اثنين في حادث انقلاب دراجة نارية جنوب بني سويف

وفي الحادث الرابع أصيب اثنان إثر انقلاب دراجة نارية بالطريق الدائري بمدينة الفشن وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية وتبين أن المصابين هما: إسلام سيد إبراهيم، 16 سنة، مقيم الفشن، مصاب جروح وسحجات بالجسم، وسيف سيد بدوي، 12 سنة، مقيم الفشن، مصاب اشتباه كسر بقاع الجمجمة.