أسعار الدواجن اليوم السبت 12-2-2022 في مصر

واصلت أسعار الدواجن، ارتفاعا لليوم الثاني على التوالي، وفقا لما أكده الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية في القاهرة، مرجعا ذلك إلى سحب المربين خلال تلك الفترة، لعقد دورات قبل شهر رمضان الكريم، كما لا يوجد عرض بالنسبة للدواجن، والإقبال كبير خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» فيما يلي، أسعار الدواجن اليوم السبت الموافق 12 فبراير التي تختلف وفق أنواعها والسوق الذي تباع به حد قول عبدالعزيز سيد الذي أشار إلى مواصلة ارتفاع الدواجن خلال الفترة الحالية.

أسعار الدواجن اليوم

وصل سعر الكيلو جرام الدواجن البيضاء في المزرعة، إلى نحو 30 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 34 جنيهًا، كما وصل سعر الدواجن البلدي في المزرعة نحو 37 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك في الأسواق بسعر يتراوح بين 43 لـ55 جنيهًا للكيلو.

كما حافظت أسعار البيض على استقرارها، حيث وصل سعر كرتونة البيض البلدي في المزرعة اليوم إلى 50 وسجلت 60 جنيهًا في بعض المناطق، و50 جنيهًا لكرتونة البيض الأحمر؛ ليصل إلى المستهلك بسعر يبدأ من 59 جنيها والأبيض بـ47 جنيها، وشهد سعر الكتكوت أيضا ارتفاعا لليوم الثاني على التوالي حيث وصل اليوم إلى 13 جنيها بعدما سجل في فترة سابقة 7 جنيهات.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

وفقا للأسعار في المحال والأسواق المختلفة، سجل سعر الكيلو جرام من الأوراك اليوم نحو 36 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الدبابيس إلى 37 جنيهًا، وبلغ سعر الأجنحة نحو 26 جنيهًا، ووصل سعر الفرخة المجمدة وزن 1500 جرام إلى نحو 42 جنيهًا، وبلغ سعر الهياكل نحو 22 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر البانيه اليوم نحو 84 جنيهًا للكيلو جرام، وبلغ سعر الشيش طاووق اليوم 42 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر الشيش طاووق متبل إلى نحو 46 جنيهًا، بينما سجل سعر كيلو البط نحو 42 جنيهًا، ووصل سعر الرومي إلى نحو 65 جنيهًا، ووصل سعر الفرخة البلدي التي تزن نحو 1500 جرام إلى نحو 70 جنيهًا، ووصل سعر الأرنب وزن 2 كيلو مذبوحًا ومعبأ في أكياس في بورصة الدواجن اليوم، إلى نحو 90 جنيهًا.