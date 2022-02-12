تفاصيل مقتل سيدة بالأقصر.. زوجها أنهى حياتها ودفنها تحت السرير

كشفت تحريات قطاع الأمن العام، التفاصيل المروعة لمقتل ربة منزل تدعى «و. م» 35 سنة، على يد زوجها «سيد. ط» 47 سنة مزارع، فى منطقة طيبة بالأقصر، إذ تبين من تحريات فريق قطاع الأمن العام الذي تولى كشف ملابسات الواقعة، أن زوج المتهمة ارتكب الجريمة، على مدار 10 أيام داخل منزله.

خلافات مستمرة

وفقا لما اقر به المتهم في التحقيقات التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، نشبت خلافات حادة بين المتهم والمجني عليها منذ عدة أشهر، بسبب خلافات بينهما، ورفض الزوجة الانصياع لزوجها، واعتيادها عدم استئذانه، ما اعتبره إهانة له فقرر تأديبها.

ماتت من الضرب

تابع المتهم في التحقيقات، أنه عندما فقد الأمل في زوجته، قرر حبسها فى المنزل بعد تقييدها، ومنعها من الخروج، ثم منع عنها الطعام لمدة أسبوع كامل، اعتدى خلاله عليها بالضرب المبرح، ما تسبب فى تدهور حالتها، وفي صباح أحد الأيام التي حبسها فيها، دخل الحجرة فوجدها توفيت.

قبر في المنزل

أشار المتهم، إلى أنه حفر حفرة في المنزل ودفنها فيها، وأهال التراب عليها، ووضع السرير فوقها، ثم انتظر يومين، وتوجه لشقيقها ليسأل عنها، فلم يجدها، فطالبه بضرورة الابلاغ عن تغيبها، وبالفعل حررا محضرا بتغيبها، لكن التحريات كشفت تورطه في الجريمة.

القبض على المتهم

ذكرت التحريات، أنه تبلغ لمركز شرطة طيبة بمديرية أمن الأقصر، بتغيب ربة منزل، ومقيمة بدائرة المركز من شقيقها وزوجها، وعللا ذلك لوجود خلافات زوجية، وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بالأقصر، عن أن زوج المتغيبة احتجزها مُنذ فترة طويلة، ومنعها من الخروج، وعدم تقديم الطعام لها، وأنه دائم التعدى عليها بالضرب، ما أدى لوفاتها مُنذ أسبوع، وقيامه بدفنها داخل المنزل، لوجود خلافات زوجية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وضبطه، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات، وأرشد عن الجثة داخل حجرة بالمنزل، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهم للنيابة التي تولت التحقيق، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة القضية.