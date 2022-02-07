إحالة 5 متهمين للمفتي.. قتلوا 2 وشرعوا في قتل آخرين بسوهاج

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، إحالة 5 متهمين إلى فضيله مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي بشأن الحكم بإعدامهم، وحددت المحكمة جلسة 3 أبريل 2022 للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين الأول والثاني، وسرعة ضبط باقي المتهمين الهاربين، لاتهامهم بقتل شخصين، والشروع فى قتل اثنين آخرين، بدائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

تفاصيل مقتل شخصين والشروع في قتل آخرين

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يناير من عام 2018، بدائرة مركز دار السلام، عندما وجهت النيابة العامة اتهامات إلى 5 أشخاص، وهم «أ. م.»، 20 سنة، عامل، و«ب. ع.»، 53 سنة، عامل، و«ح. ب»، هارب، و«ع. م.»، هارب، و«م. ع.»، هارب، بقتل المجنى عليهما «و. أ.»، و«ع. ع.»، مع سبق الإصرار والترصد، وذلك لحدوث خلافات سابقة بين الطرفين.

إطلاق النار على المجني عليهم

ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بأنهم أطلقوا أعيرة نارية تسببت بقتل المجني عليهما، حيث أطلقوا صوبهما عدة أعيرة نارية من أسلحة نارية كانت بحوزتهم، فأحدثوا إصابتهما التي أودت بحياتهما، كما شرعوا في قتل كل من «ب. أ.»، وشقيقه «ج. أ.»، بان أطلقوا أيضاً صوبهما أعيرة نارية أحدثت إصابتهما، وتم إحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، التي أصدرت قرارها المتقدم على المتهمين.

وصدر الحكم خلال جلسة المحكمة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار خالد عبد الغفار، وعضوية المستشارين أحمد عبد المنعم غانم، ومصطفى أبو القاسم، بأمانة سر عصام حسانين.