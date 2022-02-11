عضو مجلس الطاقة العالمي: النفط سينتهي تماما من العالم خلال 40 عاما

قال الدكتور ماهر عزيز، عضو مجلس الطاقة العالمي، إن مجلس الطاقة العالمي هو منظمة دولية غير حكومية وغير ربحية تضم تحت مظلتها 100 دولة على مستوى العالم: «مصر لها شعبة قومية في مجلس الطاقة العالمي، وكل دولة لها شعبة قومية تتبع مجلس الطاقة العالمي».

عزيز: مجلس الطاقة يجمع خبراء من كل الدول والعلماء

وأضاف «عزيز»، خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن ميزة المجلس هو اهتمامه بجميع الطاقات حول العالم، كالبترول والغاز والطاقات الجديدة والمتجددة، وبالتالي يجمع خلاصة الخبرات الدولية والعلماء في مجال الطاقة بجميع جوانبها، لذا تصدر دراساته المستقبلية بشكل تكاملي متسع لبحث سيناريوهات الطاقة العالمية لمستقبل الطاقة على مستوى العالم.

الهيدروجين إحدى الطاقات المستقبلية

وأوضح أن المجلس يُنظر إليه باعتباره القيادة الفكرية لمستقبل الطاقة عالميا، لافتا إلى أن إحدى الطاقات المستقبلية هي طاقة الهيدروجين، وأصبحت من المستهدفات الكبرى التي تحقق الانتقال الطاقي لأن العالم يريد أن ينتقل إلى استخدام الطاقات غير الاحتراقية حتى لا تضر بالبيئة، وبالتالي تحدث ظواهر كالتغير المناخي.

وأكد أن الدراسات التي جرى إطلاقها حول المخزون الطبيعي للوقود تتحدث عن أن النفط سينتهي تماما من العالم خلال 40 عاما، فيما سينتهي الغاز الطبيعي من العالم في غضون 60 عاما، لذا لجأت كل دول العالم إلى البحث عن البدائل التي تحقق المستهدفات المناخية غير الاحتراقية كالطاقات الجديدة والمتجددة، وهو ما بات يفتح لها المجال واسعا ممهدا لتتوسع أكثر فأكثر، وباتت أحد أعمدة الاقتصاد الأخضر.

وتابع: «أهم السيناريوهات للهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ تتحدث أنه في عام 2040 سيتزايد استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء بنسبة 27%، وحاليا نسبتها 10% فقط».