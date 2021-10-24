عضو مجلس الطاقة العالمي: مصر أصبحت مركزا لتجارة الطاقة بالمنطقة

قال الدكتور ماهر عزيز، عضو مجلس الطاقة العالمي، إن مشاريع الربط الكهربائي تهدف إلى تحويل مصر لمركز أقليمي لتبادل الطاقة الكهربائية يعكس مكانة مصر الفريدة كمركز محوري لتجارة وتبادل الطاقة في المنطقة.

عزيز: مصر سيكون لها دور محوري في تبادل الطاقة مع مختلف الدول

وأضاف «عزيز»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «من مصر»، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية «CBC»، أن كل تلك التطورات تعطي صورة للمستقبل القريب كيف سيكون من حيث الدور المحوري الذي تؤديه مصر بالنسبة لتبادل وتجارة الطاقة، حيث إنه وفي 14 أكتوبر الجاري، تم توقيع مذكرتي تفاهم واتفاقيتي تعاون بين مصر وقبرص ومصر واليونان، للبدء في مشروعات الربط الكهربائي الذي تربط مصر بالسوق الأوروبية عبر قبرص واليونان.

عزيز: ربط الكهرباء بين مصر وجنوب أفريقيا سيفتح باب القارة على مصراعيه

وأوضح أن مصر مرتبطة باتجاهات المشرق والمغرب وحتى الجنوب أفريقي، حيث أن الأخيرة ستكون بداية لشبكة ربط كبرى تربط كل دول القارة الأفريقية في المحور الذي تنتمي إليه مصر، ما يمهد لنقل مصادر الطاقة الهائلة والنظيفة الموجودة في مصر والقارة الأفريقية إلى أوروبا، حيث أن الأخيرة متعطشه للطاقة النظيفة.

وأكد أن الربط الكهربائي بين مصر ومختلف دول العالم له فوائد جمة، سواء فنية واقتصادية وبيئية واجتماعية، حيث أن الربط الكهربائي يتم من خلال تفاوت أوقات الذروة بين البلد والدولة والمجاورة لها، «نحتاج شبكة كهربائية قوية لتشكيل تجمع شبكي كهربائي لنقل هذه الطاقة لدول أوروبا».

وتابع: «تبادل الطاقة الكهربائية مع السعودية هيكون من خلال تبادل 3 الآف ميجا وات، وده معناه أن مصر هتقدر توفر محطة كهرباء قدرتها 3 الآف ميجا وات، والسعودية أيضا توفر بناء نفس المحطة، وهو ما له مردود اقتصادي عظيم للاستفاده من القدرات القائمة، وإضافة قدرات جديدة والإقلال من استخدام الوقود».