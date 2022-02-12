جنازة شعبية لـ«كامل عيد» شاعر المقاومة الشعبية ببورسعيد ظهر اليوم

تشهد محافظة بورسعيد، ظهر اليوم، خروج جنازة شعبية لشاعر المقاومة الشعبية كامل عيد، صاحب كلمات أغنية «طازة وعال يا أم الخلول»، والذي توفى بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 86 عاما.

ويُشيع الجثمان عقب صلاة الظهر من مسجد الكبير المتعال بحي الزهور، ومنه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة ببورسعيد.

ونعى المخرج المسرحي طارق حسن على صفحته بموقع «فيس بوك»، الشاعر الراحل، قائلا «وداعا العم كامل عيد شاعر المقاومة الشعبية..غنت مصر كلها ورائه مع الفرقة القومية للفنون الشعبية عندما رقصت على أغنيته الشهيرة طازة وعال يا أم الخلول.. والحلو عدى يابا.. وحبيتك بنت يا شلبية.. وغيرها من مئات الأغنيات».

كامل عيد أسس فرقة شباب النصر مع زملائه لدعم المقاومة

والشاعر الراحل هو مؤسس فرقة «شباب النصر» التي كون أعضاءها من زملائه بهيئة قناة السويس في مطلع الستينيات من القرن الماضي، بمساعدة زميله النائب السابق الرفاعي حمادة، والتي كانت تقدم برامجها للجنود بمعسكراتهم بحي المناخ ونادي العمال، لتكون خط دفاع منيع من خلال الكلمات المقاتلة والملهبة للحماس وقت الحرب.

شاعر المقاومة جمع تراث أغاني السمسمية ضد العدوان الثلاثي

وذكر طارق حسن، أن كامل عيد جمع تراث أغاني السمسمية التي أرّخت للعدوان الثلاثي في كتابه الأول «بورسعيد علم ونغم»، وكان أهمها قصيدة طويلة لشاعر العامية الكبير حلمي الساعي.

قصور الثقافة تكرم كامل عيد

وكتب الشاعر الراحل العديد من دواوين شعر العامية المصرية، ونال عددا من الأوسمة وشهادات التقدير والميداليات، وتم تكريمه فى الكثير من المحافل الأدبية، وآخرها تكريم خاص من الهيئة العامة لقصور الثقافة في افتتاح مهرجان مسرح الهواة.