سعر الدولار اليوم السبت 12-2-2022 فى البنوك المصرية.. يواصل الاستقرار

واصل سعر الدولار الاستقرار السعري مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت، 12-2-2022 في البنوك المصرية وفق آخر تحديث للبنوك، ووفق آخر تعاملات الخميس، حيث سجّل الجنيه استقرارا سعريا مقابل الدولار خلال الأسبوع الجاري دون تغيير، وواصل الجنيه المصرى الارتفاع أمام 3 عملات عربية منها الريال اليمني والجنيه السوداني والليرة اللبنانية.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت، 11-2-2022 في «مصرف أبوظبي الإسلامي»، الذى احتل للأسبوع الثالث على التوالي، مكانة متقدمة فى قائمة البنوك التي يبيع لها المواطن الدولار، بسعر 15.68 جنيه كأعلى سعر للشراء، فيما جاء بنك «مصر» كأفضل البنوك التي يشتري منه المواطن الدولار بسعر 15.74 جنيه.

واحتل بنكا «الأهلى المتحد والإمارات دبي الوطني»، المرتبة الثانية فى بيع وشراء الدولار بسعر مرتفع كأفضل بنوك في بيع وشراء العملة الأمريكية بسعر 15.76 مقابل 15.67 جنيه للشراء والبيع، وذلك في المرتبة الثانية.

وباعت بنوك «البركة، وأبوظبي الأول، وقطر الوطني، وعودة، والمشرق التنمية الصناعية الكويت الوطني، والمصري الخليجي أبوظبي التجاري، وبلوم، وفيصل الإسلامي، وكريدي أجريكول، وHSBC والعربي الإفريقي»، الدولار بسعر 15.76 جنيه، و15.66 جنيه للشراء، وجاء البنك الأهلي المصري وبنك مصر من أقل البنوك بيعًا وشراءً للدولار الأمريكي اليوم الجمعة، بسعر 15.74 مقابل 15.64 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

- سجل الدولار في cib سعر 15.76مقابل 15.66جنيه للشراء.

- وبيع الدولار مقابل الجنيه في قناة السويس بسعر 15.76مقابل 15.66 جنيه للشراء.

- وبيع الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي بسعر 15.76مقابل 15.66 جنيه.

الجنيه المصري مقابل 3 عملات غير متداولة في البنوك

فيما استقر الجنيه المصري أمام الريال اليمني والليرة اللبنانية والجنيه السوداني، اليوم السبت 12-2-2022، حيث بِيع الريال اليمني مقابل الجنيه المصري اليوم بسعر 0.063 جنيه، والجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري بسعر 0.035 جنيه، وسجّلت الليرة اللبنانية أمام الجنيه المصري سعر 0.010 جنيه، وسجّلت مقابل الليرة التركية سعر 1.161 جنيه.