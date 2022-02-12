«الصحة» تكشف موعد افتتاح المركز التخصصي لطب الأسنان

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن موعد افتتاح المركز التخصصي لطب الأسنان بمدينة نصر، وذلك عقب تفقد قيادات وزارة الصحة المركز خلال الساعات الماضية، ويعد أول مركز متخصص في مجال طب الأسنان، والذي سيستقبل جميع الحالات المختلفة في مجال الإسنان والفكين، وتوفير جميع التخصصات المرتبطة بتخصص الأسنان للمرضى.

موعد افتتاح المركز التخصصي لطب الأسنان

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لــ«الوطن»، أن الوزارة تنتظر وصول بعض الأجهزة الطبية الحديثة ليتم إضافتها داخل المركز التخصصي لطب الأسنان، والانتهاء من أعمال النهائية المتبقية داخل المركز، ومن المقرر افتتاح المركز واستقبال المرضى مطلع مارس المقبل.

التخصصات الطبية بمركز الأسنان

وتابع المصدر، أن المركز التخصصي لطب الأسنان يحتوي على العديد من التخصصات الطبية المختلفة والتي تتمثل، «قسم جراحة الوجه والفكين، قسم العيادات مخصصة لذوي الهمم، قسم علاج الجذور، قسم العلاج التحفظي، قسم طب أسنان الأطفال، قسم طب الفم وعلاج اللثة، قسم زراعة الأسنان، قسم تقويم الأسنان»، بجانب قسم التركيبات الثابتة والمتحركة الملحق بمعملين مزودين بأحدث الأجهزة.

وأشار المصدر إلى وجود عدة عيادات تخصصية لتقديم الخدمات العلاجية المستحدثة باستخدام الليزر في «مجالات زراعة، وتقويم، وتجميل الأسنان، بالإضافة إلى تزويده بأحدث أجهزة الميكروسكوب في جراحات الأسنان، وعلاج أمراض الجذور المتقدمة، فضلا عن خدمات «الأشعة المقطعية، أشعة البانوراما».

التكلفة المالية للمركز التخصصي لطب الأسنان

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة أن التكلفة المالية للمركز التخصصي لطب الأسنان تجاوزت الـ100مليون جنيه، ويتكون من 5 أدوار على مساحة 740 متر، وبسعة 25 وحدة أسنان، ويعمل بنظام الربط المميكن بين جميع أقسام المركز.

وأضافت الصحة، أنه تم مراجعة الاعمال المتبقية مع الشركات المنفذة أعمال التطوير والتجهيزات الطبية وغير الطبية للمركز، موجهة بسرعة الانتهاء من التجهيزات النهائية ووضع الجدول الزمني لتشغيل المركز.