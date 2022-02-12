فودة: «الإسكندراني» رئيسا لشرم الشيخ لمدة عام.. ورؤساء جدد في الطريق

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى تعيين قيادات قيادات جديدة في المحليات، وضخ دماء جديدة في الجهاز التنفيذي للمحافظة بهدف سرعة إنجاز الأعمال.

وقال المحافظ لـ«الوطن»، إنه عقد لقاءً مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أمس الجمعة، لترشيح بعض الأسماء لتولي منصب رئيس مدينة في جنوب سيناء، بعد أن خلت بعض المدن من وجود رئيس لإحالة بعضهم إلى التقاعد وانتهاء التعاقد مع آخرين.

«الإسكندراني» رئيسا لمدينة شرم الشيخ

وقال اللواء خالد فودة إنه جرى تكليف اللواء أحمد الإسكندراني للقيام بعمل رئيس مدينة شرم الشيخ لمدة عام بجانب عمله كسكرتير عام مساعد للمحافظة، لحين اختيار قيادة جديدة، موضحا أن اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ السابق أحيل الي التقاعد بعد التجديد له عامين من قبل رئيس الجمهورية.

وأوضح، أنه جرى تكليف مجدي أبو الفتوح سكرتير مدينة دهب للقيام بأعمال رئيس المدينة، لحين تعيين قيادة أخرى، حيث جرى إنهاء التعاقد مع اللواء عارف عبدالعزيز رئيس دهب السابق.

103 ملايين جنيه للمنظومة الخضراء بشرم الشيخ

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه يجرى استكمال منظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمدينة، حيث جرى استلام المدفن الصحي الآمن بشرم الشيخ بتكلفة إجمالية تصل إلى 35 مليون جنيه، مشيرا إلى عقد لقاءات مع شركات متخصصة في إدارة ملف المخلفات الصلبة للوصول إلى أقل الشركات العاملة في هذا المجال لاستكمال منظومة المدينة الخضراء.

وأوضح المحافظ، التنسيق مع وزارة البيئة لاستبدال الأكياس البلاستيكية بأكياس ورقية صديقة للبيئة، مثلما حدث في مدينة دهب، وقال إن شرم الشيخ ستتحول خلال عام 2022 إلى أول مدينة خضراء في مصر.

وتابع بأن مدينة شرم الشيخ يُنفذ بها عدد من مشروعات البنية التحتية لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، حيث يبلغ حجم الاستثمارات المُقدمة من وزارة التنمية المحلية لجنوب سيناء ما يقرب من 103 ملايين جنيه.