إزاي تدير «جزارة» بأرباح 420 ألف جنيه؟: لن تحتاج سوى غرفة تبريد وعدة يدوية

كشفت دراسة جدوى أعدها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ربحية مشروع محل جزارة متوقعاً صافي أرباح سنوية تصل إلى نحو 420 ألف جنيه بنهاية العام الخامس للمشروع، مقارنة بـ286,7 ألف جنيه أرباح بنهاية العام الأول.

إيرادات 2,88 مليون جنيه بنهاية العام الخامس لمشروع «الجزارة»

وأضاف جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في دراسته، أنَّ مبيعات السنة الأولى لمشروع الجزارة من المتوقع أنَّ تتجاوز قيمتها 2,016 مليون جنيه، لتتضاعف الإيرادات حتى تتخطى 2,880 مليون جنيه بنهاية العام الخامس للمشروع.

فيما أشار جهاز تنمية المشروعات، للراغبين في استثمار مدخراتهم بمشروع الجزارة، إلى إمكانية الحصول على تمويلات لتغطية باقي تكاليف المشروع والتي تقدر بنحو 263,9 ألف جنيه، وذلك عبر قرض بضمان المشروع يصل إلى نحو 145 ألف جنيه بحسب دراسة الجدوى.

5 أفراد حجم العمالة المنتظمة لمشروع مدته 5 سنوات

ووفقاً لدراسة الجدوى، فإنَّ المشروع لا يحتاج سوى لتوظيف 5 أفراد كعمالة منتظمة على مدار السنوات الخمس الأولى، لتشغيل رأس المال والذي تسهم المدخرات فيه بنسبة كبيرة تصل إلى 74.4% من الاستثمارات الكلية، ما ينبه إلى أهمية الإدارة الجيدة للموارد والمسؤولة عن نجاحه.

كما أفادت بأنَّ الآلات والمعدات المستخدمة في النشاط لا تتعدى غرفة تبريد وعدة يدوية وميزان، بالإضافة إلى لحوم بلدي طازجة.

وأكّدت دراسة الجدوى قصر فترة استرداد تكاليف المشروع الثابتة والتي لا تتجاوز عام، ما يشير إلى سرعة دوران عجلة الإنتاج، بمعدل عائد داخلي مرتفع نسبياً، نظراً للاحتياج إلى منتجات النشاط وزيادة الطلب، والقدرة على مزاولة النشاط بأماكن عديدة سواء في الريف أو المدن.