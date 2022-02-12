جو مشمس واستمرار حركة الصيد بعد تحسن الطقس في كفر الشيخ

يسود، اليوم السبت، طقس مشمس على مدن وقرى محافظة كفرالشيخ، وذلك عقب موجة من البرد الشديد شهدتها المحافظة على مدار الأيام الماضية، إذ هطلت الأمطار، وهبث رياح وعواصف رعدية، ما تسببت في وقف حركة الصيد ببحيرة البرلس، وداخل البحر الأبيض المتوسط.

انتظام حركة الصيد في البرلس

وتنشطن اليوم، حركة الملاحة والصيد بمياه البحر المتوسط، مما أدى إلى تحرك العشرات من مراكب الصيد بحثاً عن الرزق من الأسماك البحرية، وذلك عقب تحسن حالة الطقس على سواحل المحافظة، وتحديدا في مدن بلطيم، والبرلس، وسيدي سالم، ومطوبس، وأجزاء من قرى مركز الرياض.

وأعلنت غرفة العمليات بديوان عام المحافظة في بيان لها، سروح عشرات المراكب، وذلك عقب انتظام حركة الصيد ببحيرة وبوغاز البرلس، وتزود المراكب بالوقود والثلج من ميناء الصيد في البرلس.

وفي سياق آخر، شهدت الحركة المرورية بشوارع العاصمة مدينة كفرالشيخ ومدن المحافظة الأخرى انسيابية معتادة دون وجود أي عراقيل، وسط سيولة بالشوارع الرئيسية، وداخل التجمعات السكنية.

غرف عمليات لمتابعة تقلبات الطقس

تجدر الإشارة إلى أن اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، شكل غرفة عمليات على مدار اليوم، لمتابعة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار، وهبوب الرياح والعواصف، للتحرك السريع حال حدوث ما يؤثر على مصالح المواطنين أو يهدد أرواحهم.

كما يتم متابعة أيضاً من خلال الغرفة المشكلة متابعة حركة الملاحة والصيد بالبحر المتوسط، وكذلك الحركة المرورية والتيار الكهربائي والصرف الصحي ومياه الشرب، على مدار اليوم.