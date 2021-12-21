محافظ كفرالشيخ: سقوط أشجار وأعمدة إنارة بسبب الرياح.. ولا خسائر بشرية

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن نسبة سقوط الأمطار في المحافظة اليوم الثلاثاء، لن تتعدى 30% بحسب هيئة الأرصاد الجوية، وبالتالي الدراسة سيتم استئنافها، اليوم، بعد تعطيلها بالأمس، بسبب الأمطار الغزيرة والمتوسطة وسرعة الرياح، ما اضطرهم لإغلاق مينائي البرلس والصيد يومين.

تحسن الأحوال الجوية

وأضاف «نورالدين»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أمس الاثنين، أن الأرصاد توقعت تحسن الأحوال الجوية اليوم الثلاثاء، وبالتالي استئناف الدراسة.

وأوضح أنه لحين الانتهاء من هذه الموجة، والتي من الموقع أن تعود من جديد خلال اليومين المقبلين، وجرى إزالة كل التجمعات المائية في المحاور الرئيسية، ويجري حاليا رفع تجمعات المياه من كل الطرق الخاصة بالقرى حتى تعود الحياة لطبيعتها.

ولفت إلى أن شركة المياه تتعاون مع المحافظة ووزارتي الداخلية والكهرباء، كما أن مديرية الري استعانت بأدواتها لإعادة الحياة لطبيعتها في ربوع المحافظة.

وأكد أنه لا توجد حوادث ناتجة عن الطقس السيئ، سوى سقوط بعض الأشجار وأعمدة الإنارة نتيجة لسرعة الرياح، ولكن لا توجد إصابات بشرية أو مادية.

«التنمية المحلية» تستعرض آخر أخبار الطقس في المحافظات

من جانبه، استعرض الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، التقرير الخاص بغرفة العمليات الرابطة مع غرف عمليات المحافظات، فبالنسبة للقاهرة جرى رفع التراكمات من الشارع وكل الطرق مفتوحة، واستمرار انتشار المعدات طبقا للخطة الموضوعة بالتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف «قاسم»، خلال اتصال هاتفي في نفس البرنامج، أن الإسكندرية الأكثر تضررا بسبب موجة الطقس السيئ ولكن لا يوجد أي خسائر بشرية أو مادية على مستوى 27 محافظة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه لا توجد أي خسائر في بورسعيد والبحر الأحمر والإسكندرية بسبب الطقس، ويوجد أمطار متقطعة في مطروح والشرقية وكفر الشيخ والبحيرة والقليوبية.