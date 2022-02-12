البابا تواضروس يدشن كاتدرائية البشارة والملاك غبريال بمحور المحمودية «فيديو»

دشن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، منذ قليل، كاتدرائية البشارة والملاك غبريال الجديدة بمحور المحمودية، في منطقة كوبري الناموس شرق الإسكندرية، والتي تعد أحدث كنائس مدينة الكرسي البابوي.

ومنحت الدولة الكنيسة قطعة أرض بمساحة 3500 متر مربع، ليتم إنشاء كاتدرائية جديدة بملحقاتها على كامل المساحة، بالتزامن مع انشاء محور المحمودية المعروف بـ«شريان الأمل».

أسماء مذابح كاتدرائية البشارة والملاك غبريال

ودشن البابا تواضروس الثاني برفقة الأساقفة رعاة قطاعات الإسكندرية؛ ومنهم الأنبا بافلي أسقف قطاع المنتزه وشباب الإسكندرية، والأنبا ايلاريون أسقف قطاع غرب، والأنبا هيرمينا أسقف قطاع شرق، والقمص إبرام اميل الوكيل البابوي، مذابح الكاتدرائية الثلاث.

ودُشن المذبح الأوسط على اسم السيدة العذراء مريم والمذبح البحري على اسم الملاك غبريال والمذبح القبلي على اسم الشهيد ابسخيرون القليني، إضافة إلى تدشين أيقونة حضن الآب «البانطوكراتور» وحامل الأيقونات «الأيكونوستاس»، والمعمودية على إسم يوحنا المعمدان.

المنشآت الملحقة بكاتدرائية البشارة والملاك غبريال

وأنشئ في كاتدرائية البشارة الجديدة عدد من المنشآت الملحقة بها، أبرزها مبنى خدمات منشئ على مساحة حوالى 800 متر، ومستوصف ملحق بالكاتدرائية على مساحة 800 متر، فيما جرى إنشاء الكاتدرائية على مساحة 1200 متر، حيث جرى تسلمها رسميا في أواخر عام 2019، واستمر البناء فيها خلال عامي 2020 و2021، من خلال تبرع عدد من رجال الأعمال.

وتتبع الكاتدرائية الجديدة قطاع كنائس شرق الاسكندرية والتي يرعاها الأنبا هيرمينا، أسقف عام كنائس شرق ليرتفع عدد كنائس القطاع إلى 21 كنيسة.