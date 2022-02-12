152 فرصة عمل في ملتقى توظيف «قادرون باختلاف» ببورسعيد

نظمت مديرية القوى العاملة في بورسعيد ندوة توعوية، وملتقى توظيف ذوي القدرات الخاصة، حيث قدمت 11 شركة 152 فرصة عمل بالمنطقة الحرة للاستثمار بحضور مسؤولي الشركات لاستيفاء نسبة الـ 5% المقررة قانونا، والتي تقدم لها 100 من راغبي العمل من ذوي القدرات.

تسليم 100 عقد عمل قريبا

وأتاحت اللجنة برئاسة مدير المديرية السيد السنجابي، فرص العمل وتوقيع العقد واستمارة (1) تأمينات لجميع المتقدمين الراغبين في العمل بالمتلقي وبلغ عدد العقود التي وقعت 100 عقد عمل، سيقوم بتسليمها من قبل وزير القوي العاملة محمد سعفان في احتفالية قريبا، في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

دمج ذوي الهمم لتوفير حياة كريمة لهم

وأكد مدير المديرية أهمية توفير فرص عمل لائقة لذوي الهمم والعزيمة ودمجهم في المجتمع لتوفير «حياة كريمة» لهم، لاستيفاء النسبة المقررة قانوناً لتلك الفئة، شارحاً خلال الندوة القانون رقم 10 لسنة 2018 لذوي الهمم وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وضمّت اللجنة المشكلة لتوقيع العقود لمياء محمود بعيلة مدير مكتب عمل الشرق والاستثمار، ونهي يوسف، ورشا توفيق، ونهي رمضان، ومحمد أمين، مفتش تفتيش العمل.