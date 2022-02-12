إعلان نتيجة تظلمات المتقدمين لاختبارات وظائف شركة المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نتيجة التظلمات للمتقدمين لمسابقة تعيينات محصل وقارئ بالعمولة، وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2022 على موقع الشركة الإلكتروني «www.scww.com.eg»، ويتم معرفة النتيجة من خلال البحث بالرقم القومي.

مكان إجراء الاختبارات للمتقدمين لوظيفة محصل وقاريء بالعمولة

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن أن يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 فبراير الجاري، هو الموعد المحدد لإجراء الاختبارات التحريرية، والتي تجرى بكلية التجارة بجامعة سوهاج، بمدينة سوهاج الجديدة، لـ5534 متقدما على الموقع الإلكتروني للشركة، انطبقت عليهم الشروط لشغل وظيفة محصل وقاريء بالعمولة، وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2022.

موعد اختبارات كل مركز للمتقدمين للوظيفة

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج رابط «https://www.scww.com.eg/Jobs/pages/Default.aspx» لتعريف المتقدمين بأرقام الجلوس ومقرات اللجان وموعد إجراء الاختبارات التحريرية بكلية التجارة بجامعة سوهاج بمدينة سوهاج الجديدة، لكل مركز على حدة، للمتقدمين المطابقين لتعيينات شغل وظيفة محصل وقارئ بالعمولة، وفقا لشروط الإعلان رقم 1 لسنة 2022، لشغل وظيفة محصل وقارئ بالعمولة وهي كالآتي:

- مركز أخميم:

موعد الاختبار: يوم 15 فبراير ويبدأ من الساعة 9 إلى 10 صباحا.

عدد المتقدمين للاختبار: 513 متقدما انطبقت عليهم شروط المسابقة.

- مركز البلينا:

موعد الاختبار: يوم 15 فبراير ويبدأ من الساعة 11 إلى 12 ظهرا.

عدد المتقدمين للاختبار: 478 متقدما انطبقت عليهم شروط المسابقة.

- مركز المراغة:

موعد الاختبار: يوم 15 فبراير ويبدأ من الساعة 11 إلى 12 ظهرا.

عدد المتقدمين للاختبار: 914 متقدما انطبقت عليهم شروط المسابقة.

- مركز المنشاة:

موعد الاختبار: يوم 15 فبراير ويبدأ من الساعة 9 إلى 10 صباحا.

عدد المتقدمين للاختبار: 203 متقدمين انطبقت عليهم شروط المسابقة.

- مركز جرجا:

موعد الاختبار: يوم 15 فبراير ويبدأ من الساعة 1 إلى 2 ظهرا.

عدد المتقدمين للاختبار: 518 متقدما انطبقت عليهم شروط المسابقة.

- مركز جهينة:

موعد الاختبار: يوم 15 فبراير ويبدأ من الساعة 11 إلى 12 ظهرا.

عدد المتقدمين للاختبار: 470 متقدما انطبقت عليهم شروط المسابقة.

- مركز دار السلام:

موعد الاختبار: يوم 15 فبراير ويبدأ من الساعة 11 إلى 12 ظهرا.

عدد المتقدمين للاختبار: 165 متقدما انطبقت عليهم شروط المسابقة.

- مركز ساقلتة:

موعد الاختبار: يوم 15 فبراير ويبدأ من الساعة 9 إلى 10 صباحا.

عدد المتقدمين للاختبار: 196 متقدما انطبقت عليهم شروط المسابقة.

- مركز سوهاج:

موعد الاختبار: يوم 15 فبراير ويبدأ من الساعه 9 إلى 10 صباحا.

عدد المتقدمين للاختبار: 1085 متقدما انطبقت عليهم شروط المسابقة.

- مركز طما:

موعد الاختبار: يوم 15 فبراير ويبدأ من الساعة 1 إلى 2 ظهرا.

عدد المتقدمين للاختبار: 632 متقدما انطبقت عليهم شروط المسابقة.

- مركز طهطا:

موعد الاختبار: يوم 15 فبراير ويبدأ من الساعة 1 إلى 2 ظهرا.

عدد المتقدمين للاختبار: 751 متقدما انطبقت عليهم شروط المسابقة.