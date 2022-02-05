تعيينات شركة المياه والصرف.. شروط وموعد اختبارات الوظائف الفنية

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الفنية «فني مساحة وفني تشغيل وصيانة وفني معمل» وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2022 للعمل بمراكز ومدن محافظة سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

موعد التقديم لمسابقة تعيينات الوظائف الفنية بشركة المياه والصرف الصحي

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2022 موعد التقديم لمسابقة تعيينات الوظائف الفنية سيكون خلال الفترة مابين 11 من شهر فبراير الجاري 2022 وحتى يوم 15 من نفس الشهر.

الشروط المطلوبة في كل تخصص للمتقدمين لشغل الوظائف الفنية بشركة المياه والصرف

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، الشروط المطلوبة في كل تخصص للمتقدمين لشغل الوظائف الفنية وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2022 وهي كالتالي:

- فني مساحة رابع

أماكن العمل المطلوبة للمتقدمين لوظيفه فني مساحة رابع وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2022

المركز المطلوب: جميع مدن ومراكز محافظة سوهاج

- المؤهل: المعهد الفني للمساحة والري والصرف

الشروط المطلوبة للمتقدمين لوظيفه فني مساحة رابع بشركة مياه الشرب والصرف الصحي

- يفضل إجادة الحاسب الآلي

- يفضل إجادة العمل على الأجهزة المساحية

** فني تشغيل وصيانه رابع

التخصصات المطلوبة للمتقدمين لوظيفه فني تشغيل وصيانه رابع بشركة مياه الشرب والصرف الصحي

- المركز المطلوب: جميع مراكز ومدن محافظة سوهاج

- المؤهل: دبلوم صنايع ثلاث سنوات - دبلوم صنايع خمس سنوات - معهد فني صناعي

الشروط المطلوبة للمتقدمين لوظيفه فني معمل رابع بشركة مياه الشرب والصرف الصحي

- المركز المطلوب: جميع مراكز مدن ومحافظة سوهاج

- المؤهل: دبلوم زراعة - معهد فني صناعي - معهد فني صحي

الشعبة: دبلوم زراعة «فني معمل» - معهد فني صناعي «معامل» - معهد فني صحي «الإليكترونيات»